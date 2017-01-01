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    Думки вголос

    Політтехнологам Святослава Вакарчука варто взяти на замітку Олега Винника

    Простота і прості рішення завжди підкуповують
    На місці політтехнологів і кураторів Вакарчука, я б взяла на замітку Олега Винника.  І я не жартую. Дуже грамотне інтерв’ю на 112. «Я би міг поїхати виступити в Москву, але я не дозволю, бо хто в АТО був той спитає...» «Я би виступив у Путіна в єдиному випадку, аби прийшов мир». Грамотний патріотизм. Хороший
    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Сьогодні, 10:20
    • Розсилка
    Олег Винник
    Олег Винник

    Простота і прості рішення завжди підкуповують

    На місці політтехнологів і кураторів Вакарчука, я б взяла на замітку Олега Винника. 

    І я не жартую. Дуже грамотне інтерв’ю на 112.

    «Я би міг поїхати виступити в Москву, але я не дозволю, бо хто в АТО був той спитає...»

    «Я би виступив у Путіна в єдиному випадку, аби прийшов мир».

    Грамотний патріотизм. Хороший популізм. Впізнаваність. Бажання кожної другої жінки отримать маленького вінника. Новий Макрон або Трюдо? А чим ми гірше.

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    Можна сміятись над 12% підтримки Вакарчука в президентському рейтингу. Але — це попит на нові обличчя. Запит на деяку віддаленість наступного очільника від нинішніх політичних процесів. Віра в позитивчик, завдяки якому стоятиме і намазуватиметься масло на хліб в кожній хаті.
    І да. 

    Є очевидна тенденція, що попит на «рятівника» поза нинішньою активною політикою посилюватиметься. Тому спонсори і технологи мають шукати наступних клієнтів на Х-факторах і Голосі)

    Простота і прості рішення завжди підкуповують. В політиці так завжди як шаурма продається)

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    АТО популізм Святослав Вакарчук Олег Винник
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