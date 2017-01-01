Політтехнологам Святослава Вакарчука варто взяти на замітку Олега Винника

Простота і прості рішення завжди підкуповують

На місці політтехнологів і кураторів Вакарчука, я б взяла на замітку Олега Винника. І я не жартую. Дуже грамотне інтерв’ю на 112. «Я би міг поїхати виступити в Москву, але я не дозволю, бо хто в АТО був той спитає...» «Я би виступив у Путіна в єдиному випадку, аби прийшов мир». Грамотний патріотизм. Хороший

Олег Винник

Простота і прості рішення завжди підкуповують

На місці політтехнологів і кураторів Вакарчука, я б взяла на замітку Олега Винника.

І я не жартую. Дуже грамотне інтерв’ю на 112.

«Я би міг поїхати виступити в Москву, але я не дозволю, бо хто в АТО був той спитає...»

«Я би виступив у Путіна в єдиному випадку, аби прийшов мир».

Грамотний патріотизм. Хороший популізм. Впізнаваність. Бажання кожної другої жінки отримать маленького вінника. Новий Макрон або Трюдо? А чим ми гірше.

Можна сміятись над 12% підтримки Вакарчука в президентському рейтингу. Але — це попит на нові обличчя. Запит на деяку віддаленість наступного очільника від нинішніх політичних процесів. Віра в позитивчик, завдяки якому стоятиме і намазуватиметься масло на хліб в кожній хаті.

І да.

Є очевидна тенденція, що попит на «рятівника» поза нинішньою активною політикою посилюватиметься. Тому спонсори і технологи мають шукати наступних клієнтів на Х-факторах і Голосі)

Простота і прості рішення завжди підкуповують. В політиці так завжди як шаурма продається)

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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