Про канал Freedom і російську мову

Чому наші податки йдуть на створення російськомовного контенту?

Вважаю повним дном просити коментар прямо з місця ракетного удару, де загинули десятки мешканців Кременчука, російською мовою.

Ми країна, яка нині веде дуже тяжку війну із РФ – криваву, жахливу, зі сльозами на очах. Але міністр Ткаченко і зелена влада вирішили, що їм дуже треба рузкоязичний канал. На це гівно виділили з резервного фонду державного бюджету 165 мільйонів гривень. У нас нема куди дівати коштів? У нас все ок із північними територіями, які пережили окупацію? У нас ЗСУ в літній формі, зручному взутті? У нас деокуповані території Півдня? Харківщина? Уже все ок з Донбасом? Я плачу податки і мені неприємні такі видатки на лайно.

Не так давно Детектор медіа публікував кометар Ткаченка, хто дивиться це лайно за наші кошти?

Пряма цитата:

«Близько 40% переглядів телеканалу в інтернеті – це перегляди з Росії»

Він зазначив, що на цей канал на прямі ввімкнення намагаються залучати російських опозиційних журналістів, щоб «вибудовувати довіру з російськомовною аудиторією в усьому світі».

У лінійці можна побачити, як такий собі Сакєн Аймурзаєв, якого колись притягнув до Києва Євгеній Кисєльов. Так от цей Сакєн наробив якихось інтерв’ю з Лошаком, Каспаровим, Шендкровичем – політичними російськими лузерами, які просрали Росію. І сунуть сюди з непотрібними порадами, типу «надо сбєрєчь русскую культуру в Криму послє єго освобождєнія». Нам правда треба такий контент за наші кошти?

Аби ось днями був Максим Кац – ще одне непорозуміння без політичних яєць.

Тому так, піднімати питання нащо нам цей недолугий канал на рузком язикє треба. Чому не англійською, чому не арабською? Чому не іспанською?

«Вєщать на мир на русском» – постріл собі в ногу. Нікому нахер не треба рузкій язик у світі. Всі важливі справи вирішуються іншими мовами – англійською, зокрема.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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