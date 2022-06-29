З днем перемоги під Конотопом, Україно!

Навесні 1659 року в Україну вдерлося 30-тисячне московське військо

Москва в 2022 році сподівалася здолати український опір за три дні. В історії наших відносин з Москвою таке вже було в 17 сторіччі. Три дні – від 27 до 29 червня 1659 року – тривала знаменита Конотопська битва, в якій Москва зазнала нищівної поразки.

А передували поразці Москви події, дуже подібні до подій нашої сучасної історії. Після обрання в серпні 1658 року гетьманом Івана Виговського, Москва почала плести проти нього інтриги, підбурювати проти гетьмана козацьку старшину та населення. А вже восени в Україну вдерлася армія московського князя Григорія Ромодановського. Окупанти захопили кілька міст, де, як і зараз, чинили розправи над прихильниками гетьмана і грабували мешканців.

Начеб цього було замало, навесні 1659 року в Україну вдерлося ще одне московське військо на чолі з іншим князем – Олексієм Трубецьким, яке повинно було об'єднатися із силами Ромодановського. 21 квітня почалася облога Конотопа. Аж до 29 червня кількатисячний загін ніжинського полковника Григорія Гуляницького успішно опирався ворогові й утримував місто. Це дало можливість Іванові Виговському зібрати потужні сили й заручитися підтримкою союзників.

Не переповідатиму подробиць битви, яка завершилася загибеллю майже всього 30-тисячного війська ще одного московського князя Семена Пожарського, змусивши армії Ромодановського і Трубецького до втечі. Загарбників гнали до самісінького кордону. Розгром спричинив паніку в Москві, що боялася вторгнення козацького війська.

Як і сьогодні, українці мали тоді союзників – кримських татар і поляків.

Як і сьогодні, були зрадники, готові продатися Москві.

Як і сьогодні, Москва вбивала та грабувала українців.

Як і тоді, перемога буде за Україною.

Не знаю, чому досі жоден президент України не ініціював державного свята 29 червня – Дня перемоги України в Конотопській битві з Москвою. Але це не пізно зробити.

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