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    Думки вголос

    З днем перемоги під Конотопом, Україно!

    • Сергій Борщевський

      Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

    •  glavcom.ua
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    Українські війська розгромили московську орду - З днем перемоги під Конотопом, Україно!
    Українські війська розгромили московську орду
    картина Артура Орльонова

    Навесні 1659 року в Україну вдерлося 30-тисячне московське військо

    Москва в 2022 році сподівалася здолати український опір за три дні. В історії наших відносин з Москвою таке вже було в 17 сторіччі. Три дні – від 27 до 29 червня 1659 року – тривала знаменита Конотопська битва, в якій Москва зазнала нищівної поразки.

    А передували поразці Москви події, дуже подібні до подій нашої сучасної історії. Після обрання в серпні 1658 року гетьманом Івана Виговського, Москва почала плести проти нього інтриги, підбурювати проти гетьмана козацьку старшину та населення. А вже восени в Україну вдерлася армія московського князя Григорія Ромодановського. Окупанти захопили кілька міст, де, як і зараз, чинили розправи над прихильниками гетьмана і грабували мешканців.

    Начеб цього було замало, навесні 1659 року в Україну вдерлося ще одне московське військо на чолі з іншим князем – Олексієм Трубецьким, яке повинно було об'єднатися із силами Ромодановського. 21 квітня почалася облога Конотопа. Аж до 29 червня кількатисячний загін ніжинського полковника Григорія Гуляницького успішно опирався ворогові й утримував місто. Це дало можливість Іванові Виговському зібрати потужні сили й заручитися підтримкою союзників.

    Не переповідатиму подробиць битви, яка завершилася загибеллю майже всього 30-тисячного війська ще одного московського князя Семена Пожарського, змусивши армії Ромодановського і Трубецького до втечі. Загарбників гнали до самісінького кордону. Розгром спричинив паніку в Москві, що боялася вторгнення козацького війська.

    Як і сьогодні, українці мали тоді союзників – кримських татар і поляків.

    Як і сьогодні, були зрадники, готові продатися Москві.

    Як і сьогодні, Москва вбивала та грабувала українців.

    Як і тоді, перемога буде за Україною.

    Не знаю, чому досі жоден президент України не ініціював державного свята 29 червня – Дня перемоги України в Конотопській битві з Москвою. Але це не пізно зробити.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти історія війна українці Україна окупація #stoprussia
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    З днем перемоги під Конотопом, Україно!