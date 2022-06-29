Окупована Макіївка: жінка відбила чоловіка від служби в армії загарбників (відео)

Рашисти цинічно вимагають від українських громадян воювати проти України

Рашисти продовжують мобілізувати українців, що змушені проживати на тимчасово окупованих територіях.

Мешканка Макіївки опублікувала відео, як до її чоловіка на вулиці підішов «воєнком» і забравши паспорт, вимагав поїхати з ним до військомату. На усі заперечення жінки, що її чоловік громадянин України, що на окупованих територіях досі не оголошена мобілізація, окупант лише відмахувався. Більше того, він цинічно наголосив, що загальна мобілізація оголошена в Україні, тож і вони хочуть зібрати всіх чоловіків.

«Він громадянин України! І нікуди не поїде. Чого ви самі не йдете воювати?», – накинулася на рашистів жінка.

В результаті, чоловіку дали повістку і відпустили з умовою, що він сам пройде медкомісію.

Нагадаємо, СБУ допитала російського моряка, який після невдалого порятунку флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера «Москва» перейшов у піхоту. Окупант потрапив у полон у Волновахському районі на Донеччині.

Російський військовий розповів, як відбувалися спроби врятувати моряків із крейсера «Москва», який тонув.