У Києві змінено комендантську годину

Під час комендантської години вийти з домівок можна у разі оголошення повітряної тривоги, щоб прослідувати у найближче укриття

Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога

У Києві комендантська година відсьогодні триватиме з 20:00 до 07:00. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

У цей час пересуватися містом можуть винятково ті, хто має спецперепустки нового зразка Військового коменданта міста Києва. Перепустки, видані до цього, скасовуються.

Наголошуємо: перепустки видаються лише для транспорту. Пересуватися пішки у комендантську годину – суворо заборонено.

Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Зазначається, що під час комендантської години вийти з домівок можна у разі оголошення повітряної тривоги, щоб прослідувати у найближче укриття.

До слова, сьогодні вдень охорона Михайлівського золотоверхого знешкодила диверсантів. Метою ворога міг бути митрополит Епіфаній.

Мер столиці ВІталій Кличко попередив: у Києві мародерів знешкоджуватимуть без попередження.

Також нагадаємо, що у Києві судові охоронці затримали двох диверсантів. Чоловіки ходили поруч з будівлею Вищої ради правосуддя, проводили зйомку об’єкта на мобільні телефони та намагалися перевірити технічні укріплення споруди.

Як раніше повідомлялося, угруповання військ оборони Києва розгорнуло щільну та багаторівневу систему захисту столиці.

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