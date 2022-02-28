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    Думки вголос

    Так виглядає геноцид і нацизм. Росія обстріляла житловий квартал Харкова

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    Росіяни обстріляли житлові квартали Харкова&nbsp; - Так виглядає геноцид і нацизм. Росія обстріляла житловий квартал Харкова
    Росіяни обстріляли житлові квартали Харкова 
    фото із соцмереж

    Українці помстяться росіянам за вбивства мирних жителів на полі бою

    Мовою оригіналу

    Второй раз российская система залпового огня обстреляли сегодня жилой квартал Харькова!

    Российские ракеты бьют прямо по многоэтажным домам! Вот так выглядит геноцид и нацизм.

    Украинцы отомстят россиянам за убийства мирных жителей на поле боя, и пора всему миру решить - когда Россию отрежут от SWIFT и других контактов с цивилизацией?

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    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Харків Росія геноцид Харківщина
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    Так виглядає геноцид і нацизм. Росія обстріляла житловий квартал Харкова