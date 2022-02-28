Так виглядає геноцид і нацизм. Росія обстріляла житловий квартал Харкова
Росіяни обстріляли житлові квартали Харкова
фото із соцмереж
Українці помстяться росіянам за вбивства мирних жителів на полі бою
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Второй раз российская система залпового огня обстреляли сегодня жилой квартал Харькова!
Российские ракеты бьют прямо по многоэтажным домам! Вот так выглядит геноцид и нацизм.
Украинцы отомстят россиянам за убийства мирных жителей на поле боя, и пора всему миру решить - когда Россию отрежут от SWIFT и других контактов с цивилизацией?
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Джерело: блог Юрія Бутусова
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