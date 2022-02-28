Так виглядає геноцид і нацизм. Росія обстріляла житловий квартал Харкова

Мовою оригіналу

Второй раз российская система залпового огня обстреляли сегодня жилой квартал Харькова!

Российские ракеты бьют прямо по многоэтажным домам! Вот так выглядит геноцид и нацизм.

Украинцы отомстят россиянам за убийства мирных жителей на поле боя, и пора всему миру решить - когда Россию отрежут от SWIFT и других контактов с цивилизацией?

Читайте також: