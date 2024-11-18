Україна зможе бити далекобійними ракетами лише по одній області РФ – Axios

Київ дізнався про довгоочікуване рішення Байдена близько трьох днів тому

Україна отримала дозвіл від США на удари далекобійними рокетами вглиб російської території. Утім, наразі це стосується лише Курської області РФ. Про це повідомляє Axios.

Уперше президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати поставлені Вашингтоном ракети великої дальності для ударів по Росії. Джерело, обізнане з цією проблемою, підтвердило виданню, що ці армійські тактичні ракетні системи (Atacms) дозволено використовувати лише по Курщині, де були дислоковані північнокорейські війська.

За словами джерела, рішення Байдена було доведено до України близько трьох днів тому. Мотивом цього рішення було стримування Північної Кореї від відправки додаткових військ до Росії для війни проти України.

Американські офіційні особи сподіваються, що якщо війська Північної Кореї в Курську будуть вражені, Пхеньян може переглянути своє рішення відправити війська в РФ, і російська контратака в Курську провалиться.

Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції уперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети Atacms для ударів по території Росії.

Пізніше до цього рішення приєдналась Велика Британія та Франція. Країни дозволили Києву завдати ударів углиб російської території за допомогою своїх ракет Scalp/Storm Shadow.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував рішення США у вечірньому зверненні.