Росія не спішить забирати колишніх завербованих агентів через проєкт «Хочу к своим»

Проєкт працює вже протягом трьох місяців і за його допомогою можуть поовернутись українці на батьківщину

За три місяці роботи проєкту «Хочу к своим» 272 засуджених колаборанта та зрадника виявили бажання виїхати до рф за умови повернення українців з російської неволі. В профілі кожного з них є таймер, який показує час очікування зрадників на виїзд до РФ. Про це повідомляється в Телеграм-каналі проєкту.

Найменше чекає Костянтин Малахов, який отримав 15 років ув’язнення за державну зраду. Таймер у його профілі показує 30 днів.

При цьому «абсолютними рекордсменами» очікування виїзду до РФ є:

Гліб Манаков – збирав та передавав ворогу інформацію про розташування підрозділів ЗСУ у Лисичанську – очікує 7 місяців і 3 дні.

Ярослав Ушкалов – збирав та передавав ворогу інформацію про розташування підрозділів ЗСУ у Миколаєві – очікує 7 місяців і 3 дні.

Володимир Табурно – вів підривну діяльність на користь рф у Києві – очікує 7 місяців і 3 дні.

Костянтин Салменков – збирав та передавав ворогу інформацію про переміщення військової техніки ЗСУ у Першотравенську – очікує 7 місяців і 3 дні.

«Російська влада поінформована про бажання кожного з вищевказаних українських зрадників виїхати до рф. Але Москва відмовляється повертати своїх колишніх агентів. Тепер, опинившись у в’язниці, вони цікаві росії тільки в якості матеріалу для пропаганди, яка називає їх «звичайними громадянами», обмін яких чомусь «не просувається», – йдеться в допису проєкту.

Нагадаємо, влітку Головне управління розвідки, Служба безпеки України та Секретаріат уповноваженого з прав людини презентували проєкт «Хочу к своим», мета якого полягає в організації обміну українських колаборантів на українських військовополонених, цивільних заручників, викрадених українських дітей, російських політичних в’язнів, яких засудили за підтримку України.