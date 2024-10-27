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Очільниця МЗС Фінляндії назвала дві європейські країни, які стали мішенями гібридної війни Кремля

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Очільниця МЗС Фінляндії назвала дві європейські країни, які стали мішенями гібридної війни Кремля
Еліна Валтонен закликала європейські країни більше інвестувати в оборону та заходи щодо стримування загрози з боку Росії
фото з відкритих джерел

«Я готова чекати від Путіна всього. Нам час подорослішати. Путін – диктатор, який розуміє лише силу»

У гібридній війні із Заходом Кремль визначив дві головні цілі – Францію та Німеччину. Населення цих країн за допомогою дезінформації росіяни намагаються переконати у безглуздості допомоги Україні. Про це заявила очільниця фінського МЗС Еліна Валтонен, яку цитує Deutsche Welle.

«Ніхто не бажає миру більше, ніж Україна. Але якщо хтось думає, що можна зупинити війну, припинивши постачання зброї, я можу сказати лише одне: це не призведе до закінчення війни, це приведе до кінця України», – зазначила вона.

При цьому очільниця зовнішньополітичного відомства Фінляндії закликала європейські країни більше інвестувати в оборону та заходи щодо стримування загрози з боку Росії.

«Я готова чекати від Путіна всього. Нам час подорослішати. Путін – диктатор, який розуміє лише силу», – заявила Еліна Валтонен.

Валтонен утрималася від коментарів щодо рішення ФРН не постачати Україні далекобійну зброю для атак углиб території Росії, проте нагадала, що міжнародне право не забороняє завдавати ударів по військових цілях за межами власних кордонів у рамках самозахисту.

Нагадаємо, Росія може дозволити собі фінансувати війну проти України ще кілька років через величезні доходи від продажу нафти і невдалі західні санкції. 

Раніше повідомлялося, що у Росії влада планує значно підвищити акцизи на нафтопродукти, щоб поповнити федеральний бюджет, який наступного року досягне рекордного рівня витрат на оборону. 

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Теги: путін Україна населення диктатор росіяни росія нафтопродукти бюджет влада

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