Головна Думки вголос Сергій Фурса
search button user button menu button
Сергій Фурса Фінансовий експерт

В Україні почалась світова війна?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Прямого протистояння, армія на армію, ядерних держав немає»
фото: АР

Психологічно хочеться, щоб це була не тільки наша проблема

Якщо ви дійсно вважаєте, що в Україні почалась світова війна, то принаймні не називайте її третьою. Бо тоді це якась десята світова війна. Бо після завершення другої світової війни було вже багато конфліктів, де одна з великих ядерних держав воювала, а противну сторону підтримували інші великі ядерні держави. І там, до речі, частенько приймали участь північно корейські солдати. Бо більше КНДР нічого експортувати не вміє.

Корейська війна, В’єтнам, Афганістан, Арабо-ізраїльські війни, якісь африканські заруби. Це завжди пряма чи опосередкована участь ключових держав. Хтось воює, хтось постачає противнику зброю, хтось посилає гроші і найманців, хтось забезпечує прикриття в Раді Безпеки ООН. Просто зазвичай це було далеко від України. А тепер напали на нас. Але це було вже.

І дійсно психологічно хочеться, щоб це була не тільки наша проблема. Хочеться, щоб це було важливо для всього світу так само, як важливе для нас. Це природньо. Але це не змінює суті. Прямого протистояння, армія на армію, ядерних держав немає. І вони дуже хочуть щоб цього не сталось. Щоб це лишилось саме нашою проблемою. І ми б на їх місці поводили себе так само.

Тому протистояння залишається холодним. Як було під час холодної війни. І наш випадок є унікальним лиш тому, що війна відбувається безпосередньо у Європі. Тому навіть німецькі міністри називають російську агресією більше ніж регіональним конфліктом. Бо це все ближче. Але не більше.

Тому якщо ви не вважаєте війну у В’єтнамі світовою війною, то не слід називати нашу війну такою. А якщо вважаєте, то це точно не третя світова, а якась десята.

І чи Китай та Росія ворог Західного світу? Та звісно. Але так само і СРСР був ворогом. Атакував пропагандою. Але це не робило конфлікти у ті часи світовими війнами. СРСР вторгався у Афганістан, СРСР отримав санкції, США постачало зброю моджахедам. Чи була це світова війна? Питання риторичне.

Бажання назвати це світовою війною зрозуміло. Це дуже схоже із ситуацією, коли періодично з являється якісь пройдисвіт, що називає себе пророком, і заводить мову про кінець світу. І люди вірять. Люди хочуть вірити. Це ж приємно думати, що саме ти живеш у цей час, коли стаються визначальні події. Приємно бути в центрі уваги. Але апокаліпсису поки що не сталось.

І зрозуміло, чому про світову війну каже Залужний. Бо він працює над підтримкою України. І нам потрібна увага. Нам потрібно, щоб британці вважали цю війну і своїм ризиком. Але ж не треба нам ставати жертвою своєі пропаганди. Бо це створює очікування. А невиправдані очікування призводять до дуже значних розчарувань.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія санкції армія війна ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Директорка Amnesty в Україні: Протипіхотні міни «надзвичайно небезпечні й залишатимуться загрозою багато років після завершення війни, особливо для цивільних та дітей»
Amnesty International засуджує передання Україні протипіхотних мін? Офіс у Києві відреагував
21 листопада, 21:47
Організація UK Women in Defence щороку відзначає жінок за внесок у захист Сполученого Королівств
Посол Великої Британії вручив нагороду українським військовослужбовицям
20 листопада, 12:34
Пхеньян хоче обміняти свою участь в агресії проти України на доступ до російських технологій
Сибіга пояснив, що КНДР хоче отримати від Росії в обмін на участь у війні
16 листопада, 15:58
Місцеві жителі вимагають зняти фото вбивці зі стенда
У Челябінській області чоловік, який жорстко вбив жінку, опинився на дошці пошани
13 листопада, 14:15
Президентські вибори в Румунії пройдуть у два тури – 24 листопада і 8 грудня
Росія намагається вплинути на вибори в Румунії
12 листопада, 10:59
Кулеба розповів, які неприємні розмови мав із одним латиноамериканським міністром
Кулеба розповів, як хотів послати куди подалі одного з іноземних дипломатів
8 листопада, 13:46
Даниїл – бронзовий призер чемпіонату Європи серед юніорів 2017 року, срібний призер чемпіонату Європи серед молоді до 23 років 2019 року
Мріяв представляти Україну на чемпіонатах Європи та світу. Згадаймо Даниїла Єгорова
7 листопада, 09:00
Дмитро Пєсков нагадав, що США є «недружньою країною» для Росії
Пєсков відповів, чи вітатиме Путін президента «недружньої країни» Трампа
6 листопада, 15:20
МЗС Угорщини раніше заявляв, що вступ України до НАТО призведе до початку ІІІ світової війни
Угорщина змінила свою позицію щодо вступу України до НАТО? Заява МЗС
2 листопада, 11:33

Сергій Фурса

В Україні почалась світова війна?
В Україні почалась світова війна?
Чи зростають доходи українців? Будьте обережні із відповіддю
Чи зростають доходи українців? Будьте обережні із відповіддю
Друге пришестя: чим прихід Трампа до влади небезпечний для України
Друге пришестя: чим прихід Трампа до влади небезпечний для України
Чому американський ринок нервує перед виборами?
Чому американський ринок нервує перед виборами?
Тисяча від президента. Шо це було?
Тисяча від президента. Шо це було?
Північнокорейська загроза. Чи дійсно все так погано?
Північнокорейська загроза. Чи дійсно все так погано?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 листопада: ситуація на фронті
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 листопада 2024
25K
Ворог перетнув річку Оскіл на Харківщині і зайняв позиції однієї з бригад ЗСУ – Deep State
17K
Сирський зустрівся з блогерами і викликав обурення в мережі
16K
Командир одного з батальйонів «Азова» розповів, як побратими називають Редіса
12K
Скільки українців повернулися в окупований Маріуполь: нардеп озвучив жахливі цифри

Новини

Без опадів: прогноз погоди на 25 листопада
Сьогодні, 06:00
У Калузі та Курську прогриміли вибухи, є влучання в нафтотобазу
Сьогодні, 03:13
У Києві повітряна тривога тривала чотири години
Сьогодні, 02:19
25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:05
ЗСУ про наступ РФ на Запоріжжя: Ворог поки не готовий
Вчора, 23:35
Під час посадки в аеропорту Анталії загорівся літак російської авіакомпанії
Вчора, 22:30

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua