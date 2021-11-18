«Вагнергейт»: Зеленський має здати Єрмака

Із тексту Bellingcat видно, що хлопець, якого ніхто не обирав і повноважень не надавав, – уже зовсім втратив береги

Ми можемо легко перемагати Кремль, якщо розвідці дадуть вільно працювати і буде політична воля

Єрмак у нас вважається керівником Офісу президента. По суті адміністратор. А чим займається така особа?

Стежить за графіком зустрічей.

Купує туалетний папір.

Носить до пива шефу горішки і сушені кальмари.

Стежить, чи належно працює прибиральниця.

А от із тексту Bellingcat видно, що цей хлопець, якого ніхто не обирав і повноважень не надавав, – уже зовсім втратив береги. І керує спецслужбами! Приймає звіти у СБУ і ГУР МО.

«Два руководителя спецслужб, отвечавших за проект «Авеню», начальник ГУР Василий Бурба и замглавы СБУ Руслан Баранецкий, прибыли в Офис президента, чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации. Поскольку в тот момент президент Зеленский был занят, их перенаправили на встречу с руководителем его офиса Андреем Ермаком.

По словам опрошенных нами источников, Василий Бурба сразу после встречи позвонил руководителям проекта из команды ГУР и объяснил, что Офис президента просит отложить операцию на неделю», – пишуть розслідувачі.

Перше, цікаво, чим так був зайнятий Зеленський, що не мав часу на зустрічі з двома топами, які практично вивели на фініш дворічну спецоперацію?

Друге, а чого саме людина, відповідальна за пиво і горішки, ухвалювала рішення про перенос операції? Не тому, що саме ця людина у той час просувала огидне «велике перемир’я» і «економічну зону Донбасу»?

Ідемо далі. Особисті побажання вартували нам міжнародного сорому, гігантського удару по розвідці. І головне – ми могли б круто і ефектно поставити РФ на місце. Росія близько тижня – саме цього критично важливого тижня була у ступорі. Що це за 33 богатиря в Мінську? Чому це росіяни?

«Российские власти поначалу казались озадаченными арестами и обвинениями, предъявленными им Лукашенко. Первоначальная реакция как кремлевских чиновников, так и дружественных Кремлю СМИ указала на недоумение по поводу того, что 33 боевика делали в Минске. После дня молчания 30 июля 2020 года Дмитрий Песков прокомментировал аресты, отвергнув обвинения в том, что Россия поддержала государственный переворот с целью свергнуть Лукашенко, и попросил Минск предоставить «исчерпывающую информацию о том, в чем обвинены россияне.

Хотя сначала российские власти и спецслужбы не понимали, как 33 российских наемника оказались в Минске, через неделю они, похоже, раскрыли дело. Используя беспрепятственный доступ к данным российских провайдеров, ФСБ России смогла отследить украинский след, в том числе через IP, с которого публиковалось объявления на Avito о вакансии и через украинскую регистрацию одного из туристических агентств, которые заказали билеты для наемников. Эти находки 6 августа были опубликованы в «Комсомольской правде», которая открыто ссылается на источники в ФСБ и опубликовала интервью с ФСБ-шником. В тот же день Следственный комитет России начал расследование по делу.

Лишившийся остатков легитимности после поражения на выборах Лукашенко отчаянно нуждался в поддержке Кремля. Путин поздравил Лукашенко с победой 10 августа и в течение нескольких последующих дней российские самолеты, используемые руководством ФСБ, совершили серию рейсов в Минск».

І тут ключове. Ми можемо легко перемагати Кремль, якщо розвідці дадуть вільно працювати і буде політична воля. А головне, кожен адміністратор типу Єрмака займатиметься туалетним папером і сушеними кальмарами, а не лізтиме не в своє діло.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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