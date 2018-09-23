Здивуй дівчину транспортом. Як у 2006 році рекламували службу в армії за контрактом

Не дивно, що з такою концепцією навесні 2014 ми опинилися на самому дні

Реклама контрактної армії у 2006 році.

«Черный бумер», женщины пониженной социальной ответсвенности, сутенер і нуль естетики. Це взагалі не про героїв та захисників, а про якийсь нікчемний театр.

Це армія буд будь-яких особливих ознак.

Вся суть армії у цьому ролику зводиться до одного: вразь баришню формою і транспортом. Це не про ворога і захист незалежності. Не дивно, що з такою концепцією навесні 2014 ми опинилися на самому дні.

Показую, щоби ми оцінили прогрес навіть у вмінні красиво показати свою армію.

Нинішні ролики контрактної армії мені дуже подобаються, а ролик про лопату від Сухопутних військ взагалі вважаю шедевром на рівні кращих закордонних зразків: у британців, американців.

«Призначені перемагати», а не чорний бумєр.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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