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    Думки вголос

    Здивуй дівчину транспортом. Як у 2006 році рекламували службу в армії за контрактом

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Розсилка
    Здивуй дівчину транспортом. Як у 2006 році рекламували службу в армії за контрактом

    Не дивно, що з такою концепцією навесні 2014 ми опинилися на самому дні

    Реклама контрактної армії у 2006 році.

    «Черный бумер», женщины пониженной социальной ответсвенности, сутенер і нуль естетики. Це взагалі не про героїв та захисників, а про якийсь нікчемний театр.

    Це армія буд будь-яких особливих ознак.

    Вся суть армії у цьому ролику зводиться до одного: вразь баришню формою і транспортом. Це не про ворога і захист незалежності. Не дивно, що з такою концепцією навесні 2014 ми опинилися на самому дні.

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    Показую, щоби ми оцінили прогрес навіть у вмінні красиво показати свою армію.

    Нинішні ролики контрактної армії мені дуже подобаються, а ролик про лопату від Сухопутних військ взагалі вважаю шедевром на рівні кращих закордонних зразків: у британців, американців.

    «Призначені перемагати», а не чорний бумєр.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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