Зеленський так і не зрозумів, чому протестують під його вікнами

Про реакцію суспільства і поведінку влади

Президент Зеленський, по ходу, не пойняв чого протестують під вікнами.

Не для, щоб хтось когось використав і пограбував.

Просто ваша формула Штайнмаєра і намагання зліпити такий-сякий псевдомир величезна загроза, якою не прикриєшся реплікою «я пішов, бо мене діти ждуть» чи ось вам відео на третій день срачу і нерозуміння 60% громадян, що ж там всунули в той папірець по Донбасу.

Просто тому, що ті, хто виходили — це активна частина суспільства, а не бабуіни, які думають як би всіх наібать і сидіти на підсосі в Києві та Москві одночасно. Це мітинги не за Порошенка, Юлю, Гройсмана чи Ляшка, до яких апелює у зверненні Зе.

До відома Зеленського, ось які меседжі паралельно видає команда Путіна і його союзників.

Путін на Валдаі: «Люди чекають вирішення цього питання в Україні. І якщо у нього вистачить політичної мужності і сили довести це до кінця (забрати розграбований Донбас із бойовиками на фінансування — ред), я думаю що він утвердиться як чесний політик і мужній, здатний добиватися прийнятих рішень. Я думаю він щиро хоче це зробити. Це його щире прагнення»

Лавров: «Без особливого статусу на Донбасі і відновлення економічних зв`язків та амністії нічого не вийде». По факту наступне — протискатимуть зміни в Конституції за російським сценарієм про автономію, яка заблокує нам усе.

У той же час газове лобі в Європі вустами Шредера каже таке на тому самому Валдаі: «Нам замість санкцій потрібен діалог, потрібна кооперація - саме в той час, коли на міжнародній арені настають важкі часи». По ходу продумують грунт, щоби зняти санкції.

Ітого — Росія робить усі кроки, щоби процвітати, зароблять і не понести жодної відповідальності за Донбас.

Ми ж погоджуємось нав’язати собі на спину історію із фінансуванням бойовиків і ядерної вати, бо я Зеленському страшно хочеться отримати за рік лаври миротворця. Фейкові. Але ж це неважливо. Ясна річ, у цім сценарії ні про який розвиток, заробітки і інвестиції в 50 мільярдів доларів мови нема.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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