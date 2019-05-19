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    Думки вголос

    Євробачення. І цього разу без політики ніяк

    • Дарія Гайдай

      Аналітик, Інститут світової політики

    • Розсилка
    Євробачення. І цього разу без політики ніяк

    Історія повторюється знову

    Передбачено букмекерами давно. А могла б вийти така крута історія з Північною Македонією!! особливо у контексті політичних змін, які зараз переживає ця балканська країна.

    Але здобувши величезну підтримку журі, македонка отримала скромні бали від глядачів. Певне, глядачі вирішили, що друга поспіль перемога пісні про жіночу емансипацію, то якось занадто.

    Голосування журі стає менш політичним? (журі у Сербії не знайшли хоча б 1 балу Росії?). Хоча, думаю, зараз на російському ТБ скаржаться, що суддівство навпаки занадто політизоване. У Лазарєва стабільність: високі бали у глядачів, суттєво скромніші у журі і 3-тє місце у підсумку.

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    Здивувала Білорусь. Білоруське журі так прагнуло поділитися своїм голосуванням в інтернеті, що було дискваліфіковане. Не про все варто писати у мережі.

    Дуже приємно було бачити у фіналі Вєрку  отак можна зайняти лише 2-ге місце, а насправді виграти.

    І хто не помітив, ісландці нагадали Ізраїлю про Палестину, розмахуючи палестинськими прапорами.
    Без політики ніяк

    Джерело: блог Дар'ї Гайдай

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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