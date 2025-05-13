РФ заявила про захоплення селища на кордоні із Дніпропетровщиною: що кажуть ЗСУ

Селище Котлярівка розташоване в 3,5 км від лінії фронту

У понеділок, 12 травня, росіяни заявили, що вони нібито захопили селище Котлярівка в Донецькій області, що поблизу кордону з Дніпропетровщиною. Речник оперативно-стратегічного угруповання «Хортиця» Віктор Трегубов роз’яснив ситуацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Донбас».

Трегубов заявив, що в селищі наразі тривають бої.

За даними аналітичного центру DeepState, російські окупанти зайняли частину селища 5 травня. З того дня лінія боєзіткнення цьому районі не змінювалась. На мапі DeepState наразі ця точка боєзіткнення – найближча до адмінкордону Дніпровської області. Селище Котлярівка Покровського району розташоване в 3,5 км від лінії фронту.

Для порівняння: ще три місяці тому на цьому напрямку лінія бойового зіткнення знаходилась за 4,6 км від лінії зіткнення.

Нагадаємо, триває 1175-й день повномасштабної війни.

Російські загарбники минулої доби завдали 45 авіаційних ударів, скинувши 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1140 дронів-камікадзе та здійснили 3987 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

12 травня станом на 22:00 відбулося 133 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу