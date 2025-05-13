Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ заявила про захоплення селища на кордоні із Дніпропетровщиною: що кажуть ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
РФ заявила про захоплення селища на кордоні із Дніпропетровщиною: що кажуть ЗСУ
фото з відкритих джерел

Селище Котлярівка розташоване в 3,5 км від лінії фронту

У понеділок, 12 травня, росіяни заявили, що вони нібито захопили селище Котлярівка в Донецькій області, що поблизу кордону з Дніпропетровщиною. Речник оперативно-стратегічного угруповання «Хортиця» Віктор Трегубов роз’яснив ситуацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Донбас».

Трегубов заявив, що в селищі наразі тривають бої.

За даними аналітичного центру DeepState, російські окупанти зайняли частину селища 5 травня. З того дня лінія боєзіткнення цьому районі не змінювалась. На мапі DeepState наразі ця точка боєзіткнення – найближча до адмінкордону Дніпровської області. Селище Котлярівка Покровського району розташоване в 3,5 км від лінії фронту.

Для порівняння: ще три місяці тому на цьому напрямку лінія бойового зіткнення знаходилась за 4,6 км від лінії зіткнення.

Нагадаємо, триває 1175-й день повномасштабної війни.

Російські загарбники минулої доби завдали 45 авіаційних ударів, скинувши 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1140 дронів-камікадзе та здійснили 3987 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

12 травня станом на 22:00 відбулося 133 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу

Читайте також:

Теги: ЗСУ окупанти Донбас росіяни війна фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни залишили безліч зброї, військову форму та особисті речі
Із передових позицій під Херсоном втекла група російських солдатів
3 травня, 20:48
У Киїнській громаді з 1 травня 2025 року повністю вимикають вуличне освітлення
Громада біля Чернігова допомагає ЗСУ тим, що вимикає вуличне освітлення: у чому секрет
1 травня, 12:14
Наслідки атаки на Муромський завод
Стало відомо, що окрім пороху РФ виготовляла на Муромському заводі
1 травня, 07:39
Ворог намагався наступати, аби перерізати трасу з Дніпропетровської області
Російські війська відступають з околиць Покровська
21 квiтня, 14:10
Російська влада активно залучає дітей різного віку до виготовлення БпЛА
Окупанти змушують українських дітей робити дрони
15 квiтня, 06:39
РФ з початку війни втратила 48118 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
Втрати ворога станом на 12 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 08:00
Водночас сума збитків від шахрайства з платіжними картками зросла на 37%
З карток українців у 2024 році зникло понад мільярд гривень
Сьогодні, 06:19
Оператори дронів ліквідували замаскованих росіян
Росіяни намагалися підійти до позицій ЗСУ, маскуючись під українських військових
11 травня, 20:20
У 2016 році Черней став переможцем Кубка світу з кікбоксингу World Cup Diamond/kickboxing WAKO
Із в’язниці на війну? ЗСУ ліквідували переможця Кубка світу з кікбоксингу
10 травня, 22:14

Події в Україні

Втрати ворога станом на 13 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 13 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Окупанти на півдні зазнають катастрофічних втрат через власне командування
Окупанти на півдні зазнають катастрофічних втрат через власне командування
РФ заявила про захоплення селища на кордоні із Дніпропетровщиною: що кажуть ЗСУ
РФ заявила про захоплення селища на кордоні із Дніпропетровщиною: що кажуть ЗСУ
Невеликі дощі, мінлива хмарність та до +15°: прогноз погоди на 13 травня
Невеликі дощі, мінлива хмарність та до +15°: прогноз погоди на 13 травня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 13 травня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 13 травня 2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
219K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 травня: ситуація на фронті
131K
Прокуратура підтверджує: злодій у законі Умка, якого «виховувала» СБУ, має зв’язки у правоохоронних органах
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 травня 2025
61K
Фермер у погонах. Звільнений тиловик казково збагатився під час війни
46K
Прокуратура повідомила про підозру киянці, яка намагалася «продати» інсульт за $6 тиc. 
16K
Купальний сезон у Туреччині опинився під загрозою

Новини

В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
Вчора, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua