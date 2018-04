Головне ноу-хау російської влади - стати в усіх відношеннях гіршим за опонента

Це суто кримінальні уявлення, бо в світі паханату, дуже може бути, дійсно перемагає той, хто є гіршим

Мовою оригіналу Самая болезненная тема для современной России, особенно для ее МИДа, – это когда ее кто-то пытается учить. Лавров еще когда сказал Милибэнду: «Who are you to fucking lecture me?!» Вот и теперь Мария Захарова обратилась к британцам: кто вы такие, чтобы нас учить, если вы Ирландию