Кабмін виділить гроші на COVID-19, олімпійців та дітей

Загалом в Україні для хворих на COVID-19 передбачено 90 тис. ліжок: наразі готові 45 тисяч ліжок

Враховуючи швидке поширення COVID-19 та збільшення навантаження на лікарні, Уряд продовжує посилювати медичну систему. Ми ухвалили рішення про перерозподіл 395 млн грн на забезпечення ліжкового фонду централізованим кисневим постачанням. Загалом в Україні для хворих на COVID-19 передбачено 90 тис. ліжок: наразі готові 45 тисяч ліжок, 97% яких забезпечені киснем. Ми на цьому не зупиняємося та продовжуємо роботу, щоб якнайбільше лікарень мали централізоване кисневе постачання.

Додаткові 205 млн будуть виділені на доплати медичним та іншим працівникам лабораторних підрозділів МОЗ, які мають безпосереднє відношення до боротьби з COVID-19. Це нагальна потреба, враховуючи високу навантаженість на лабораторні центри, які наразі працюють практично цілодобово.

Держава підтримає українських олімпійців. Ухвалили рішення про підтримку спортсменів, які достойно змагалися на Олімпійських іграх у Токіо, але не здобули медалей. Державну грошову винагороду отримають 25 українських олімпійців, що посіли 4, 5 і 6 місця, та їхні тренери. За 4 місце держава виплатить 200 тисяч гривень. За 5 місце – 140 тисяч, а за 6 місце – 100 тисяч гривень. Крім того, для тренерів, які готують нашу збірну до зимових Олімпійських ігор у Пекіні у 2022 році, буде призначено 12 стипендій Кабінету Міністрів. Розмір такої стипендії складатиме понад 40 тисяч гривень.

Уряд призначив стипендії для дітей з інвалідністю за високі спортивні досягнення. 89 дітей, які показали гарні результати в різних видах спорту, отримуватимуть президентські стипендії в розмірі понад 5 тисяч гривень щомісяця. Стипендії також будуть призначені 43 їхнім тренерам.

Затвердили Стратегію деокупації Криму. Документ стане комплексною дорожньою картою з повернення українського Криму. Як було наголошено, «Кримська платформа» – це не разовий захід. Ми схвалюємо комплексні документи, які містять детальні кроки деокупації, залучаємо до цього питання найкращих експертів та аналітиків з усього світу. Ми також працюємо з нашими країнами-партнерами та в рамках міжнародних організацій, аби тема Криму постійно була на світовому порядку денному.

Джерело: блог Дениса Шмигаля

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