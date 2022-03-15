Про нову економічну модель України

Сьогодні працююча економіка та логістика стають одними з визначальних умов для нашої перемоги

Продовжуємо працювати. Тримаємо стрій. Ми обов’язково переможемо

Великий народе України!

Іде 20-й день нашої визвольної війни. Війни за право вільно жити на своїй землі.

Ще ніколи український народ не був таким єдиним як сьогодні. Ще ніколи стільки мільйонів людей в історії нашої незалежності не були так сильно об’єднані єдиною метою як сьогодні.

Ця мета – мир, який буде після нашої перемоги та звільнення українських земель від російського загарбника.

І сьогодні працююча економіка та логістика стають одними з визначальних умов для нашої перемоги.

Ми маємо сформувати потужний економічний тил, який дозволить забезпечувати армію і країну всім необхідним: від провізії та ліків до боєприпасів та сучасного озброєння.

Очевидно, що економічна та податкова система, яка існувала у мирний час, не може бути відповіддю на ті виклики, які у нас є зараз.

Тому в тісній співпраці з Президентом України, з народними депутатами ми повністю переформатовуємо економічну модель України.

Бізнес отримає максимальну свободу:

податки будуть знижені;

всі регуляції прибрані;

доступ до фінансів полегшений;

трудові відносини лібералізовані.

Спільно з народними депутатами ми підготували революційний законопроєкт у податковій сфері.

Так, за ініціативою Уряду на час воєнного стану для середнього та великого бізнесу буде значно розширено можливість скористатися опцією єдиного податку.

Підприємства з обігом до 10 млрд гривень зможуть перейти на сплату єдиного податку. Знімаємо всі інші обмеження по кількості робітників та по видах діяльності (окрім підакцизних товарів та грального бізнесу).

Замість ПДВ та податку на прибуток підприємці платитимуть лише 2% від обороту.

Також проєкт закону містить багато інших позитивних новацій.

Фізичні особи-підприємці 1-ї та 2-ї груп сплачуватимуть єдиний податок на добровільній основі. Якщо є можливість та розуміння необхідності підтримати Україну — сплачуйте.

Також фізичні особи-підприємці не будуть платити ЄСВ за своїх мобілізованих співробітників. Це зробить держава.

На період воєнного стану ФОП також не сплачуватимусь ЄСВ, якщо не отримують доходу.

Санкції за порушення закону про РРО не будуть застосовуватись до завершення воєнного стану.

З 24 лютого 2022 до кінця року звільняються від сплати за землю платники на територіях, на яких ведуться бойові дії.

Не буде сплачуватись ПДВ за товари, що були знищені під час війни, а також передані на потреби оборони.

Також буде скасований акциз на пальне, а ставка ПДВ по цих позиціях буде зменшена з 20% до 7%.

Протягом декількох годин після набуття чинності цих законів Кабінет Міністрів прийме всі необхідні підзаконні акти, щоб нова податкова система запрацювала вже цього тижня.

Також Урядом вже сьогодні буде прийняте рішення про заборону перевірок бізнесу, окрім тих, які стосуються безпеки та здоров’я громадян.

Одночасно будуть скасовані вимоги щодо отримання дозволів для значної частини підприємницької діяльності.

Хочу також звернутись до аграріїв. Уряд вже запустив програми додаткової фінансової підтримки, аби за першої можливості в Україні розпочалась посівна кампанія.

Українські сільгоспвиробники вже можуть отримати кредити під 0%, а держава гарантує перед банками 80% від суми такого кредиту.

Уряд передбачив на ці два напрямки допомоги понад 25 млрд грн. Цих коштів вистачить на підтримку всіх малих та середніх фермерів, які планують цього року розпочати посівну кампанію.

І ще одне. Кроки з підтримки бізнесу, про які ми сьогодні говоримо, – це лише перші кроки.

Продовжуємо працювати. Тримаємо стрій. Ми обов’язково переможемо.

Слава українцям! Слава Україні!

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.