Тарифи на тепло та гарячу воду не змінюватимуть

Для незмінності тарифів у 2022 році держава передасть і спрямує до місцевих бюджетів ПДФО у розмірі 4%

Місцева влада не буде підвищувати тарифів на тепло та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні. Цю домовленість Уряд, «Нафтогаз» та очільники міст закріпили в Меморандумі під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

У Меморандумі визначено, що для незмінності тарифів у 2022 році держава передасть і спрямує до місцевих бюджетів ПДФО у розмірі 4%, додатково не менш ніж 11 млрд грн.

Також уже з четвертого кварталу 2021 року з боку держави передбачається субвенція деяким громадам, які не зможуть повною мірою самостійно покривати частину витрат підприємств теплопостачання.

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Джерело: блог Дениса Шмигаля

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