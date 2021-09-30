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    Думки вголос

    Тарифи на тепло та гарячу воду не змінюватимуть

    • Денис Шмигаль

      Прем'єр-міністр України

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    З боку держави передбачається субвенція деяким громадам - Тарифи на тепло та гарячу воду не змінюватимуть
    З боку держави передбачається субвенція деяким громадам

    Для незмінності тарифів у 2022 році держава передасть і спрямує до місцевих бюджетів ПДФО у розмірі 4%

    Місцева влада не буде підвищувати тарифів на тепло та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні. Цю домовленість Уряд, «Нафтогаз» та очільники міст закріпили в Меморандумі під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

    У Меморандумі визначено, що для незмінності тарифів у 2022 році держава передасть і спрямує до місцевих бюджетів ПДФО у розмірі 4%, додатково не менш ніж 11 млрд грн.

    Також уже з четвертого кварталу 2021 року з боку держави передбачається субвенція деяким громадам, які не зможуть повною мірою самостійно покривати частину витрат підприємств теплопостачання.

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    Джерело: блог Дениса Шмигаля

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: тарифи місцева влада держава уряд
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    Тарифи на тепло та гарячу воду не змінюватимуть