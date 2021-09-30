Тарифи на тепло та гарячу воду не змінюватимуть
Для незмінності тарифів у 2022 році держава передасть і спрямує до місцевих бюджетів ПДФО у розмірі 4%
Місцева влада не буде підвищувати тарифів на тепло та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні. Цю домовленість Уряд, «Нафтогаз» та очільники міст закріпили в Меморандумі під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.
У Меморандумі визначено, що для незмінності тарифів у 2022 році держава передасть і спрямує до місцевих бюджетів ПДФО у розмірі 4%, додатково не менш ніж 11 млрд грн.
Також уже з четвертого кварталу 2021 року з боку держави передбачається субвенція деяким громадам, які не зможуть повною мірою самостійно покривати частину витрат підприємств теплопостачання.
Джерело: блог Дениса Шмигаля