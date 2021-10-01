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    Думки вголос

    Гроші на підтримку кіно у 2022 році

    • Павло Сушко

      Народний депутат України

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    Залишилося дочекатись на підтримку цих пропозицій Комітетом з питань бюджету - Гроші на підтримку кіно у 2022 році
    Залишилося дочекатись на підтримку цих пропозицій Комітетом з питань бюджету

    Загальна сума фінансування Держкіно на 2022 рік збільшилася вдвічі

    У проєкті бюджету від Кабінету Міністрів України було закладено на Держкіно всього лише 673 мільйони гривень, що не відповідає нагальним потребам кіногалузі.

    Сьогодні на засідані Комітету з питань гуманітарної та інформаціної політики підтримали подані мною пропозиції щодо збільшення фінансування на Держкіно. Скільки і на що

    Керівництво та управління у сфері кінематографії – підтримано збільшення на + 14 млн. 424 тис. грн. Така потреба обумовлена необхідністю збільшення штату, переїзду (ремонту) та забезпечення належнего рівня заробнітніх плат працівників Держкіно.

    Державна підтримка кінематографії – підтримано збільшення на +550 млн. грн. У ці кошти входить державна фінансова підтримка виробництва, розповсюдження та популяризації національних фільмів, проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України та інших передбачених Законом форм підтримки.

    Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проєктів у сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії – підтримано збільшення на +300 тис. для підтримки молодих діячів мистецтва у створенні візуального матеріалу в сфері кінематографії.

    Загальна сума фінансування Держкіно на 2022 рік з урахуванням поданої потреби складає 1 млрд. 237 млн. 862,8 тис. грн.

    Джерело: блог Павла Сушко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: кіно гроші фінансування
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    Гроші на підтримку кіно у 2022 році