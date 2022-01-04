У Швейцарії доньку Медведчука мали навчити боротися із зовнішнім управлінням?

Ні з Україною, ні з Росією майбутнє своїх сімей усі ці медведчуки не пов'язують

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Главный борец с внешним управлением Виктор Медведчук признался что хотел отправить свою дочь учиться в Женеву. Видимо, в Швейцарии ее тоже должны были научить бороться с внешним управлением, но планам Медведчука не суждено было сбыться – коварный запад аннулировал дочери визу из-за санкций.

У меня уже нет сил смеяться.

То есть, люди, которые рассказывают нам, что враждебный Запад хочет нас поработить, и евроинтеграция Украине не нужна, сами свое будущее и благополучие своих детей связывают исключительно с Западом. И при первой же возможности вывозят туда и свои капиталы, и своих детишек. Ну а нам продолжают впаривать галиматью про «дружбу с братским нардом» и «процветающую Россию», в которую сами не верят.

Ни с Украиной, ни с Россией будущее своих семей все эти медведчуки не связывают.

Джерело: блог Дениса Казанського

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