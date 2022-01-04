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    Думки вголос

    У Швейцарії доньку Медведчука мали навчити боротися із зовнішнім управлінням?

    Борець із зовнішнім управлінням Медведчук хотів відправити доньку вчитися до Женеви - У Швейцарії доньку Медведчука мали навчити боротися із зовнішнім управлінням?
    Борець із зовнішнім управлінням Медведчук хотів відправити доньку вчитися до Женеви
    фото: reuters

    Ні з Україною, ні з Росією майбутнє своїх сімей усі ці медведчуки не пов'язують

    Мовою оригіналу

    Главный борец с внешним управлением Виктор Медведчук признался что хотел отправить свою дочь учиться в Женеву. Видимо, в Швейцарии ее тоже должны были научить бороться с внешним управлением, но планам Медведчука не суждено было сбыться – коварный запад аннулировал дочери визу из-за санкций.

    У меня уже нет сил смеяться.

    То есть, люди, которые рассказывают нам, что враждебный Запад хочет нас поработить, и евроинтеграция Украине не нужна, сами свое будущее и благополучие своих детей связывают исключительно с Западом. И при первой же возможности вывозят туда и свои капиталы, и своих детишек. Ну а нам продолжают впаривать галиматью про «дружбу с братским нардом» и «процветающую Россию», в которую сами не верят.

    Ни с Украиной, ни с Россией будущее своих семей все эти медведчуки не связывают.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Віктор Медведчук Швейцарія сепаратизм
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    У Швейцарії доньку Медведчука мали навчити боротися із зовнішнім управлінням?