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    Думки вголос

    Донецька пенсіонерка плаче і просить терориста Захарченка включити мобільний зв'язок

    Якби Захарченко не відключив МТС, це зробили б солдати НАТО
    Мовою оригіналу Донецкая пенсионерка плачет и просит Захарченко включить мобильную связь. Очень жалко на это смотреть. Но теперь уже ничего не поделаешь. Машины времени не существует, и вернуться в 2014 год нельзя. Да если бы такая возможность и была, вряд ли бы там послушали. Как известно, если бы Захарченко не отключил МТС, это сделали бы
    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Сьогодні, 15:03
    • Розсилка
    Бойовик Олександр Захарченко
    Бойовик Олександр Захарченко

    Якби Захарченко не відключив МТС, це зробили б солдати НАТО

    Мовою оригіналу

    Донецкая пенсионерка плачет и просит Захарченко включить мобильную связь. Очень жалко на это смотреть. Но теперь уже ничего не поделаешь. Машины времени не существует, и вернуться в 2014 год нельзя. Да если бы такая возможность и была, вряд ли бы там послушали.

    Как известно, если бы Захарченко не отключил МТС, это сделали бы солдаты НАТО...

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    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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