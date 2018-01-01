Донецька пенсіонерка плаче і просить терориста Захарченка включити мобільний зв'язок

Якби Захарченко не відключив МТС, це зробили б солдати НАТО

Мовою оригіналу Донецкая пенсионерка плачет и просит Захарченко включить мобильную связь. Очень жалко на это смотреть. Но теперь уже ничего не поделаешь. Машины времени не существует, и вернуться в 2014 год нельзя. Да если бы такая возможность и была, вряд ли бы там послушали. Как известно, если бы Захарченко не отключил МТС, это сделали бы

Бойовик Олександр Захарченко

Якби Захарченко не відключив МТС, це зробили б солдати НАТО

Мовою оригіналу

Донецкая пенсионерка плачет и просит Захарченко включить мобильную связь. Очень жалко на это смотреть. Но теперь уже ничего не поделаешь. Машины времени не существует, и вернуться в 2014 год нельзя. Да если бы такая возможность и была, вряд ли бы там послушали.

Как известно, если бы Захарченко не отключил МТС, это сделали бы солдаты НАТО...

Джерело: блог Дениса Казанського

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»