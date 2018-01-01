Донецька пенсіонерка плаче і просить терориста Захарченка включити мобільний зв'язок
- Сьогодні, 15:03
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Бойовик Олександр Захарченко
Якби Захарченко не відключив МТС, це зробили б солдати НАТО
Мовою оригіналу
Донецкая пенсионерка плачет и просит Захарченко включить мобильную связь. Очень жалко на это смотреть. Но теперь уже ничего не поделаешь. Машины времени не существует, и вернуться в 2014 год нельзя. Да если бы такая возможность и была, вряд ли бы там послушали.
Как известно, если бы Захарченко не отключил МТС, это сделали бы солдаты НАТО...
Джерело: блог Дениса Казанського
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