Зеленський підписав зміни до Податкового кодексу щодо бурштину



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Новий закон регулює видобуток бурштину в Україні

Закон передбачає, що ставка рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (бурштину) зменшилася з 25% до 10%

Президент Володимир Зеленський підписав закон про зменшення ставки рентної плати за користування надрами для видобування бурштину.

Про це свідчать дані на сторінці закону № 2241 про внесення змін до податкового кодексу на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що 4 березня документ було повернуто з підписом президента.

Закон передбачає, що ставка рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (бурштину) зменшилася з 25% до 10%.

Відповідну зміну внесено до пункту 252.20 статті 252 Податкового кодексу.

Також закон доповнює «Перехідні положення» Податкового кодексу нормою про те, що передбачається тимчасово встановити ставку рентної плати за користування надрами для видобування бурштину, визначену пунктом 252.20 статті 252 кодексу: до 31 грудня 2020 року включно – у розмірі 5%, а до 31 грудня 2021 року включно – у розмірі 8%.

Як повідомлялося, Верховна Рада 4 лютого ухвалила закон про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо упорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобування бурштину. Відповідне рішення підтримали 390 народних депутатів.