Україна отримала новий уряд старих олігархів

Нинішні урядовці – це вирощені у олігархічних корпораціях «діти»

Склад оновленого кабміну дає відповідь на питання – навіщо була ця кампанія проти «соросят», розгорнута з різним ступенем безсоромності на великому масиві ЗМІ країни? Відповідь – прикрити той тепер уже очевидний факт, що уряд формувався і зараз формується вітчизняними олігархами за квотним принципом.

Насправді не далекий та великою мірою міфологізований Сорос керував і керує кадровою політикою уряду Зеленського. А цілком близькі, реальні персонажі – Ахметов і Пінчук.

Ні, я не хочу образити усіх міністрів, котрі раніше працювали на бувшого бандита з угрупування «Люкс», на совісті котрого – десятки вбивств. Або тих урядовців, котрі були менеджерами в структурах зятя найбільш впливового президента України. Впевнений, що немало з них є самостійні та професійні люди.

Але факт є фактом – чим далі, тим очевидніше уряд складається з топ-менеджерів українських олігархів. Якщо можна вважати олігархів українськими.

Тепер список прізвищ нового Кабміну є неспростовною підставою для того, щоб в черговий раз привітати олігархат з блискучою перемогою над українським народом.

І реваншем це якось не назвеш. Бо ніколи, хіба на кілька днів у трагічному лютому 2014-го, влада не випадала з рук найбільших акціонерів української економіки.

В 14-му році після кривавого придушення народного повстання проти Януковича і його втечі, олігархи миттєво відновили свій вплив на країну. Майдан, ціною великих втрат вигравши битву, програв війну.

Все повторилося і у 2020-му після обрання Зеленського, коли виборці організували «повстання» проти існуючого політичного класу. Нова еліта виявилася плоть від плоті, «дочкою» старої. Хіба тимчасово розбавленою яскравими профанами, для відчуття новизни.

Адже нинішні урядовці – це вирощені у олігархічних корпораціях «діти», різною мірою придатні до урядування, але точно здатні зайняти собою ті стратегічні висоти, з яких можна атакувати схеми злочинного збагачення українських товстосумів.

Їх, цих урядовців, функція –не створити нові дірки у бюджеті чи у активах Фонду держмайна, їх головна місія – це зберегти награбовані від повернення народу, а корупційні схеми – від ліквідації.

Це – новий пакт Зеленського і олігархів. Вони забезпечують йому своїми кадрами і недійними ресурсами відносну керованість країни, він – не чіпає їх ні з боку кримінального переслідування, ні з боку реформування економіки у напрямі конкурентоздатності та демонополізації.

Це – та формула домовленості, котра гарантує менш бурхливе згоряння рейтингу нинішнього очільника держави. Це та домовленість, котра існувала завжди, від Кучми і по сьогоднішній день, тепер же вона офіційно затверджена у Верховній Раді і винесена усім на огляд у вигляді списку прізвищ, чиї біографії нерозривно пов’язані з рідними топ-шахраями і топ-бандитами.

І – ніякого Сороса.

P.S. Для художності, варто придумати термін, аналог «соросята» - «ахметики» чи «пінчучата».