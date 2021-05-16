Доба на Донбасі: російські найманці чотири рази порушили режим тиші
На ворожі обстріли українські військові відповідали вогнем у відповідь
З початку доби неділі, 16 травня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил, було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російських бойовиків. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема поблизу Новоселівки ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру.
У районі населеного пункту Новотошківське противник два рази відкривав вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.
На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Бойових втрат серед воїнів Збройних сил України немає.
«Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні українська сторона зафіксувала та верифікувала факти застосування збройними формуваннями РФ реактивного піхотного вогнемету поблизу населеного пункту Катеринівка на Донеччині.