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    Доба на Донбасі: російські найманці чотири рази порушили режим тиші

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    Доба на Донбасі: російські найманці чотири рази порушили режим тиші

    На ворожі обстріли українські військові відповідали вогнем у відповідь

    З початку доби неділі, 16 травня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил, було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російських бойовиків. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

    Зокрема поблизу Новоселівки ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру.

    У районі населеного пункту Новотошківське противник два рази відкривав вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

    На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

    Бойових втрат серед воїнів Збройних сил України немає.

    «Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, що сьогодні українська сторона зафіксувала та верифікувала факти застосування збройними формуваннями РФ реактивного піхотного вогнемету поблизу населеного пункту Катеринівка на Донеччині.

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    Теги: ОБСЄ АТО бойовики на Донбасі Донбас військові СЦКК розведення військ на Донбасі Операція Об’єднаних сил
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