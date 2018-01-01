Неначе вчора тут була війна. Що заважає Опоблоку навести порядок у Маріуполі?

Вся влада в місті в руках Опоблока. Міськрада, мер. Все місто фактично контролюється Ахметовим

Мовою оригіналу Весной 2014 года в Мариуполе бушевали беспорядки и погромы. Тогда в центре города сгорело несколько зданий. Сторонники ДНР сожгли офис Приватбанка, здание горсовета и МВД. Прошло четыре года, и ни одно сожженное здание до сих пор не восстановили. Все выглядит так, будто все произошло пару месяцев назад. Разве что горсовет затянули

Маріуполь

Вся влада в місті в руках Опоблока. Міськрада, мер. Все місто фактично контролюється Ахметовим

Мовою оригіналу

Весной 2014 года в Мариуполе бушевали беспорядки и погромы. Тогда в центре города сгорело несколько зданий. Сторонники ДНР сожгли офис Приватбанка, здание горсовета и МВД.

Прошло четыре года, и ни одно сожженное здание до сих пор не восстановили. Все выглядит так, будто все произошло пару месяцев назад. Разве что горсовет затянули баннером, как киевский дом профсоюзов.

Четыре года - вполне достаточный срок, чтобы провести восстановительные работы. Можно было хотя бы начать. Отстроить хоть что-то. Но нет...

Казалось бы, вся власть в городе в руках Оппоблока. Горсовет, мэр. Весь город фактически контролируется Ахметовым. Никто не мешает показать результат. Но что-то опять пошло не так...

Джерело: блог Дениса Казанського

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»