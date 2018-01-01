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    Думки вголос

    Неначе вчора тут була війна. Що заважає Опоблоку навести порядок у Маріуполі?

    Вся влада в місті в руках Опоблока. Міськрада, мер. Все місто фактично контролюється Ахметовим
    Мовою оригіналу Весной 2014 года в Мариуполе бушевали беспорядки и погромы. Тогда в центре города сгорело несколько зданий. Сторонники ДНР сожгли офис Приватбанка, здание горсовета и МВД. Прошло четыре года, и ни одно сожженное здание до сих пор не восстановили. Все выглядит так, будто все произошло пару месяцев назад. Разве что горсовет затянули
    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Сьогодні, 16:02
    • Розсилка
    Маріуполь
    Маріуполь

    Вся влада в місті в руках Опоблока. Міськрада, мер. Все місто фактично контролюється Ахметовим

    Мовою оригіналу

    Весной 2014 года в Мариуполе бушевали беспорядки и погромы. Тогда в центре города сгорело несколько зданий. Сторонники ДНР сожгли офис Приватбанка, здание горсовета и МВД.

    Прошло четыре года, и ни одно сожженное здание до сих пор не восстановили. Все выглядит так, будто все произошло пару месяцев назад. Разве что горсовет затянули баннером, как киевский дом профсоюзов.

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    Неначе вчора тут була війна. Що заважає Опоблоку навести порядок у Маріуполі?
    Неначе вчора тут була війна. Що заважає Опоблоку навести порядок у Маріуполі?
    Неначе вчора тут була війна. Що заважає Опоблоку навести порядок у Маріуполі?
    Неначе вчора тут була війна. Що заважає Опоблоку навести порядок у Маріуполі?
    Неначе вчора тут була війна. Що заважає Опоблоку навести порядок у Маріуполі?
    Неначе вчора тут була війна. Що заважає Опоблоку навести порядок у Маріуполі?

    Четыре года - вполне достаточный срок, чтобы провести восстановительные работы. Можно было хотя бы начать. Отстроить хоть что-то. Но нет...

    Казалось бы, вся власть в городе в руках Оппоблока. Горсовет, мэр. Весь город фактически контролируется Ахметовым. Никто не мешает показать результат. Но что-то опять пошло не так...

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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