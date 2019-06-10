Проросійські партії України знову роблять ставку на реліктових персонажів

Ким треба бути, щоб вірити цим пройдисвітам після всього, що вони зробили?

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Смотрю на партийные списки разных политсил, и в очередной раз отмечаю удивительный феномен.

В национал-демократическом лагере очевидный тренд на новые лица и радикальное обновление списков. Партии проевропейской ориентации стараются взять в списки как можно больше новых людей. Часто - вообще без политического опыта. В каждом списке находится место журналистам, волонтерам, звездам шоу-бизнеса. Даже в партии Порошенко уловили эту тенденцию, постарались максимально избавиться от токсичных людей и добавить новых лиц с хорошей репутацией. Вместо Кононенко и Грановского теперь Зинкевич и Чийгоз. Не знаю, получится ли таким образом отмыться от негатива, но хотя бы пытаются.

При этом в пророссийских партиях из года в год какая-то фанатичная ставка на одних и тех же заскорузлых, реликтовых мудаков. Бойко, Шуфричи, Королевские, Медведчуки, Суркисы - один и тот же набор осточертевших рож и фамилий, которые я еще со школы помню. В списке из 30 человек ни одного нового лица, ни одного свежего имени.

Понятно, что к этой публике никакие нормальные волонтеры и журналисты не пойдут. Но у них же есть в конце-концов свои прикормленные ведущие и эксперты с того же 112 канала. Есть какая-то молодежь, типа менеджеров из родственных бизнес-проектов. Могли бы хоть 3-4 кресла выделить для таких, но нет. Вместо этого включают в список 80-летнего Юлия Йоффе, который еще при Кравчуке служил министром и уже передвигается с трудом.

И самое поразительное - их электорат раз за разом это проглатывает. Как так? Ну ведь очевидно, что эта компания неудачников и предателей, провалившая все, что только можно, не предложит ничего нового. Неужели вся эта плесень не надоела? Что можно ждать от беспринципных чертей, которые довели страну до революции и позорно забились по норам? В миг сдали Януковича и Партию регионов, которую так долго строили? Проиграв, бежали договариваться к оппонентам и наперегонки сдавали друг-друга? Что они могут предложить? Какой от них прок хоть кому-то?

Кем нужно быть, чтобы верить этим проходимцам после всего, что они сделали? Загадка

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