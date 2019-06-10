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    Думки вголос

    Проросійські партії України знову роблять ставку на реліктових персонажів

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Перша десятка &laquo;Опозиційної платформи &laquo;За життя&raquo; - Проросійські партії України знову роблять ставку на реліктових персонажів
    Перша десятка «Опозиційної платформи «За життя»

    Ким треба бути, щоб вірити цим пройдисвітам після всього, що вони зробили?

    Мовою оригіналу

    Смотрю на партийные списки разных политсил, и в очередной раз отмечаю удивительный феномен.

    В национал-демократическом лагере очевидный тренд на новые лица и радикальное обновление списков. Партии проевропейской ориентации стараются взять в списки как можно больше новых людей. Часто - вообще без политического опыта. В каждом списке находится место журналистам, волонтерам, звездам шоу-бизнеса. Даже в партии Порошенко уловили эту тенденцию, постарались максимально избавиться от токсичных людей и добавить новых лиц с хорошей репутацией. Вместо Кононенко и Грановского теперь Зинкевич и Чийгоз. Не знаю, получится ли таким образом отмыться от негатива, но хотя бы пытаются.

    При этом в пророссийских партиях из года в год какая-то фанатичная ставка на одних и тех же заскорузлых, реликтовых мудаков. Бойко, Шуфричи, Королевские, Медведчуки, Суркисы - один и тот же набор осточертевших рож и фамилий, которые я еще со школы помню. В списке из 30 человек ни одного нового лица, ни одного свежего имени.

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    Понятно, что к этой публике никакие нормальные волонтеры и журналисты не пойдут. Но у них же есть в конце-концов свои прикормленные ведущие и эксперты с того же 112 канала. Есть какая-то молодежь, типа менеджеров из родственных бизнес-проектов. Могли бы хоть 3-4 кресла выделить для таких, но нет. Вместо этого включают в список 80-летнего Юлия Йоффе, который еще при Кравчуке служил министром и уже передвигается с трудом.

    И самое поразительное - их электорат раз за разом это проглатывает. Как так? Ну ведь очевидно, что эта компания неудачников и предателей, провалившая все, что только можно, не предложит ничего нового. Неужели вся эта плесень не надоела? Что можно ждать от беспринципных чертей, которые довели страну до революции и позорно забились по норам? В миг сдали Януковича и Партию регионов, которую так долго строили? Проиграв, бежали договариваться к оппонентам и наперегонки сдавали друг-друга? Что они могут предложить? Какой от них прок хоть кому-то?

    Кем нужно быть, чтобы верить этим проходимцам после всего, что они сделали? Загадка

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    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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