Соратник сепаратистів Лук'янов хоче пролізти до громадської ради при КМДА

Чомусь Лук'янов не хоче жити в «республіці» і працювати в «народній раді ДНР», а їде в Київ, до «хунти» і «фашистів»

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Из черных щелей на свет продолжают выползать самые невероятные политические умертвия.

5 июня в Украинском доме (Крещатик 2) в 10:00 состоятся выборы нового состава громадськой рады при КМДА на период 2019-2021.

Среди допущенных к этому процессу организаций в списке можно увидеть некое ГО «Корали», которую возглавляет бывший народный депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов.

13 апреля 2014 года Лукьянов вместе с толпой казаков, гопников и российских «туристов» принимал участие в захвате горисполкома в Харцызске. Тогда после захода в Славянск группировки Гиркина подобные захваты прошли по всей области, и Харцызск не стал исключением.

В тот день с захваченного здания были сорваны украинские флаги, а вместо них была вывешена символика ДНР. Лукьянов выступал на митинге под флагами сепаратистов, поддерживал референдум по отделению Донбасса от Украины, рассказывал о том, как предостерегал бойцов ВСУ применять силу против «своего народа» и т.д.

Честно говоря, думал, что этот персонаж сидит где-то в Крыму или в России, но нет. Оказывается, Лукьянов спокойно живет в ненавистном ему Киеве, от которого он сам же призывал отделяться. Более того - теперь Лукьянов хочет пролезть в громадську раду при КМДА и таким образом принимать участие в управлении столицей.

Повыступал под флагами ДНР, разжег конфликт, стравил сограждан и сбежал из Донбасса. Пусть другие теперь мучаются и живут в резервации.

Удивительно. Казалось бы, добился человек своего. Защитил Харцызск от бандеровцев, украинизации, вышиванок и т.д. Так и езжай туда, наслаждайся жизнью. Ты же хотел русский мир, так вот он. Но нет.

Почему-то Лукьянов не хочет жить в «республике» и работать в «народном совете ДНР», а едет в Киев, к «хунте» и «фашистам».

Джерело: блог Дениса Казанського

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