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    Думки вголос

    Соратник сепаратистів Лук'янов хоче пролізти до громадської ради при КМДА

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Соратник сепаратистів Лук'янов хоче пролізти до громадської ради при КМДА

    Чомусь Лук'янов не хоче жити в «республіці» і працювати в «народній раді ДНР», а їде в Київ, до «хунти» і «фашистів»

    Мовою оригіналу

    Из черных щелей на свет продолжают выползать самые невероятные политические умертвия.

    5 июня в Украинском доме (Крещатик 2) в 10:00 состоятся выборы нового состава громадськой рады при КМДА на период 2019-2021.

    Среди допущенных к этому процессу организаций в списке можно увидеть некое ГО «Корали», которую возглавляет бывший народный депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов.

    13 апреля 2014 года Лукьянов вместе с толпой казаков, гопников и российских «туристов» принимал участие в захвате горисполкома в Харцызске. Тогда после захода в Славянск группировки Гиркина подобные захваты прошли по всей области, и Харцызск не стал исключением.

    В тот день с захваченного здания были сорваны украинские флаги, а вместо них была вывешена символика ДНР. Лукьянов выступал на митинге под флагами сепаратистов, поддерживал референдум по отделению Донбасса от Украины, рассказывал о том, как предостерегал бойцов ВСУ применять силу против «своего народа» и т.д.

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    Соратник сепаратистів Лук'янов хоче пролізти до громадської ради при КМДА
    Соратник сепаратистів Лук'янов хоче пролізти до громадської ради при КМДА
    Соратник сепаратистів Лук'янов хоче пролізти до громадської ради при КМДА
    Соратник сепаратистів Лук'янов хоче пролізти до громадської ради при КМДА

    Честно говоря, думал, что этот персонаж сидит где-то в Крыму или в России, но нет. Оказывается, Лукьянов спокойно живет в ненавистном ему Киеве, от которого он сам же призывал отделяться. Более того - теперь Лукьянов хочет пролезть в громадську раду при КМДА и таким образом принимать участие в управлении столицей.

    Повыступал под флагами ДНР, разжег конфликт, стравил сограждан и сбежал из Донбасса. Пусть другие теперь мучаются и живут в резервации.

    Удивительно. Казалось бы, добился человек своего. Защитил Харцызск от бандеровцев, украинизации, вышиванок и т.д. Так и езжай туда, наслаждайся жизнью. Ты же хотел русский мир, так вот он. Но нет.

    Почему-то Лукьянов не хочет жить в «республике» и работать в «народном совете ДНР», а едет в Киев, к «хунте» и «фашистам».

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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