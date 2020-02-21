Постпред ЄС в ООН засудив мілітаризацію Росією окупованого Криму



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Російська мілітаризація кримського півострова надалі справляє негативний вплив на безпекову ситуацію у Чорноморському регіоні та поза ним

Намагання Росії мілітаризувати незаконно окупований Крим негативно впливають на безпекову ситуацію, а також на довкілля в регіоні.

Про це на засіданні Генасамблеї ООН заявив заступник постійного представника ЄС в ООН Сільвіо Гонзато.

«Російська мілітаризація кримського півострова надалі справляє негативний вплив на безпекову ситуацію у Чорноморському регіоні та поза ним. Ми продовжуємо закликати Росію забезпечити безперешкодний прохід Азовським морем і до нього відповідно до міжнародного права», - сказав Гонзато під час розгляду питання «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України»,

Він також закликав Кремль негайно звільнити українських рибалок та повернути човен, затриманий в Азовському морі 15 лютого.

Окрім цього, Гонзато привернув увагу до негативного впливу, який Росія чинить на довкілля Криму.

«Ми очікуємо, що Росія зробить кроки для покращення екологічної ситуації в Криму, яка суттєво погіршилася», - наголосив дипломат.

До слова, вісім країн підтримали Україну в ООН та засудили агресію Росії.

Як повідомлялось, міністр закордонних справ Вадим Пристайко виголосив національний виступ України на дебатах Генасамблеї ООН. За словами Пристайка, окуповані райони Донбасу та Крим стали територією страху й терору.

Міністр також нагадав, що під окупацією перебуває близько 44 тисяч квадратних кілометрів, або близько 7% території України. Понад 14 тис. осіб загинули та понад 27 тис. були поранені. Близько двох мільйонів жителів Криму та Донбасу були змушені полишити свої домівки та стати внутрішньо переміщеними особами чи біженцями.

Джерело: Укрінформ