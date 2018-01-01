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    Думки вголос

    Торт з гранатою від Королевської, або Донбас знову віддали пособникам окупантів

    Наталія Королевська з'їздила в Слов'янськ, де привітала місцевих депутатів Оппоблока з 23 лютим
    Мовою оригіналу В качестве подарка - торт с гранатами и патронами. Наверно, они думают, что это забавно. Все не наиграются в войнушку ребята. Мало Славянск от неё натерпелся. Вместо вишенки на торте - глава фракции Оппоблока в Славянском горсовете Александр Самсонов, который в 2014 году запросто сотрудничал с боевиками Гиркина и помогал
    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Сьогодні, 17:41
    • Розсилка
    Торт від Наталії Королевської
    Торт від Наталії Королевської

    Наталія Королевська з'їздила в Слов'янськ, де привітала місцевих депутатів Оппоблока з 23 лютим

    Мовою оригіналу

    В качестве подарка - торт с гранатами и патронами. Наверно, они думают, что это забавно. Все не наиграются в войнушку ребята. Мало Славянск от неё натерпелся.

    Вместо вишенки на торте - глава фракции Оппоблока в Славянском горсовете Александр Самсонов, который в 2014 году запросто сотрудничал с боевиками Гиркина и помогал «народному мэру» Пономареву бороться с «киевской хунтой» (фото Самсонова и Пономарева прилагается). После освобождения Славянска Самсонова даже на время арестовали, но потом отпустили. Как обычно. Оказался «не уинават». Теперь вот с Королевской 23 февраля празднует. Ну а чо, круто же. Помогал убийцам, сидел рядом с уродом причастным к гибели Героя Украины Владимира Рыбака, а теперь продолжает трудиться в горсовете. Тортики кушает с шампанским.

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    Торт з гранатою від Королевської, або Донбас знову віддали пособникам окупантів
    Торт з гранатою від Королевської, або Донбас знову віддали пособникам окупантів
    Торт з гранатою від Королевської, або Донбас знову віддали пособникам окупантів

    Когда я вижу такие фото, когда я понимаю, что Донбасс опять отдали им в руки, и за войну никто из них не будет наказан, ничего другого кроме навязшего на зубах слова «зрада», в голову не приходит.

    Могилы погибших жителей города не успели порасти травой, а они опять уже тут как тут со своими подлыми тортиками.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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