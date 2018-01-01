«Ідіотизації» окремими політиками громадян
- Сьогодні, 07:21
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Розсилка
Навіщо опозиційні політики так наполегливо намагаються нав'язати штучну думку про те, що Захід відвернувся від України?
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В одной из украинских политических программ услышала от одного оппозиционного политика, а затем и от других там же, что Запад, мол, отвернулся от Украины, украинская власть находится чуть ли не в изоляции, и это все прямо чувствовалось на Мюнхенской конференции по безопасности.
Вспомнились сразу же слова президента Петра Порошенко из выступления на Украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции (который, к слову, был довольно представительным): «Мы едины тут в Мюнхене, но не едины внутри нашей страны….Внутри страны у нас ведется политическая борьба».
Ну и приведу слова посла Евросоюза Хью Мингарелли в отношении реформ в Украине: «Мы не сомневаемся в том, я не буду сейчас перечислять список реформ, которые были внедрены в очень трудных условиях, однако, если вы этого не видите – вы или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения».
Это я все к тому, что вот в упор не пойму, зачем оппозиционные политики так настойчиво пытаются навязать искусственное мнение о том, что Запад отвернулся от Украины? Ну, разве что, из-за мотива их личной политически выгоды накануне выборов в 2019 году, но какой ценой? Ведь ровно этот же тезис уже который год навязывается российской пропагандой. И не просто навязывается – а является предметом всяческих усилий со стороны российской власти, заинтересованной в дискредитации Украины и в постепенном снятии санкций с РФ. Понятно, что Кремль не заинтересован в своем выходе из ОРДЛО и, соответственно, разоружении и старте реального мирного процесса на Донбассе до 2019 года, когда в Украине состоятся и президентские, и парламентские выборы. Ведь тот, кто заставит оккупанта покинуть украинские территории и таким образом принести мир, объективно будет иметь поддержку в обществе. Поэтому в условиях, когда российская власть не может сейчас навязать Украине свои требования под давлением военного шантажа, не исключено, что предпочтительным в данном случае видится вариант замораживания конфликта, до лучших (как, возможно, думают в Кремле) времен. А лучшие времена, видимо, строятся на двух ожиданиях: 1). к власти в Украине придут реваншисты, и тогда удастся навязать вариант мира любой ценой (то есть, капитуляции); 2). изменится внешняя конъюнктура.
Украинская оппозиция, думаю, прекрасно понимает расчет российской власти. И, тем не менее, это понимание не мешает очень часто спекулировать на вопросах безопасности. В этом смысле применительно к теме безопасности гораздо больше вопросов возникает к высказываниям и действиям оппозиции, а не власти. Вот, скажем, лидер одной оппозиционной фракции вовсю в конце 2017 года обвиняла власть в том, что она не хочет выносить на второе чтение закон о деоккупации/реинтеграции Донбасса. А потом, когда этот закон был вынесен в первую же сессионную неделю 2018 года, как и предполагалось, этого политика почему-то вообще нет в зале. А дальше мы и вовсе видим милое общение этого политика с послом России в Германии в кулуарах Мюнхенской конференции. Или еще один пример – представитель другой оппозиционной партии на полном серьезе в одной из программ заявила, что Петру Порошенко нужна миротворческая миссия на Донбассе, чтобы «эти территории контролировал Ринат Ахметов» (вы только вдумайтесь!). Также я услышала, что партии «Самопоміч» и «Батьківщина» давно разработали и предлагали закон о реинтеграции Донбасса, но этого никто не делал, пока власть сама не разработала свой закон. Но тот, кто читал законопроект «Самопомочі», тот знает, что там нет ни одного пункта о том, как вернуть ОРДЛО под контроль Украины, и, более того предлагается режим «таможенной и государственной границы». То есть, предлагалось, по сути, добровольно перенести нашу границу, что могло бы поставить под сомнение необходимость продления санкций против РФ (зачем, если Украина сама добровольно отрезает наши территории?). И так далее.
Джерело: блог Олесі Яхно