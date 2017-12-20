Туалет теж бандерівці зруйнували? «Оппоблок» показав свої «успіхи» в Костянтинівці

В Костянтинівці «Оппоблок» завжди був владою. І ось такі результати діяльності можна побачити

Мовою оригіналу Когда-то давно, в прошлой жизни, когда еще не стреляли, я жил в Донецке и у меня был блог в ЖЖ. Мне нравилось ездить по Донбассу, бродить по депрессивным промышленным поселкам и фотографировать заброшенное. Правда, такие публикации не нравились местным властям, которые считали, что я своими фотографиями позорю Донбасс по заказу

В Костянтинівці «Оппоблок» завжди був владою. І ось такі результати діяльності можна побачити

Мовою оригіналу

Когда-то давно, в прошлой жизни, когда еще не стреляли, я жил в Донецке и у меня был блог в ЖЖ. Мне нравилось ездить по Донбассу, бродить по депрессивным промышленным поселкам и фотографировать заброшенное. Правда, такие публикации не нравились местным властям, которые считали, что я своими фотографиями позорю Донбасс по заказу Госдепа.

Прошли годы, и все встало с ног на голову. Теперь мне даже не нужно приезжать в Донецкую область, чтобы фотографировать результаты деятельности «крепких хозяйственников». Они и сами неплохо с этим справляются.

Заглянул на страничку городской организации Оппозиционного блока Константиновки и внезапно обнаружил там среди фотографий Левочкина и Колесникова роскошные фото местного автовокзала.

Я знал, что вокзал в Константиновке не используется по назначению, но не думал, что с ним все настолько печально. Здание стоит заброшенным и разрушается. Автобусы не заезжают тужа уже много лет.

С какой целью Оппоблок выложил эти фотографии — не понятно. Винить в том, что Константиновка так выглядит, этой партии некого, кроме себя самой. Как известно, Оппозиционный блок — это бывшая Партия регионов. Именно этой партии в Константиновке принадлежит вся власть.

Последние выборы в Константиновке состоялись в 2010 году. Тогда Партия регионов в городском совете получила 35 мест из 40. Мэром города, разумеется, также стал «регионал» Сергей Давыдов. Он возглавляет Константиновку до сих пор, так как в 2015 году выборы там не проводились.

В 2014 году Давыдов и его окружение занимались организацией антиукраинских митингов, а также проводили в городе незаконный референдум, но так и не понесли за это никакого наказания.

Проблема в Константиновке не только с автовокзалом. Это один из самых «убитых» и депрессивных городов в Донецкой области. При том, что военные действия там не велись.

То, что вы видите на фото со страницы Оппоблока — результат деятельности самого Оппоблока. В Константиновке эта партия никогда не была оппозиционной. Там она имеет абсолютную власть.

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