Через коронавірус Hyundai зупиняє виробництво в Південній Кореї



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Hyundai Motor має 20 заводів по всьому світу, з них сім - у Південній Кореї

Причина зупинки виробництва - брак комплектуючих, які компанія зазвичай отримувала з Китаю

Поширення коронавірусу все більше позначається на світовій економіці, зокрема, стає проблемою для тісно переплетених ланцюгів постачання. Найбільший автовиробник Південної Кореї Hyundai оголосив у вівторок, 4 лютого, що ще цього тижня змушений буде зупинити виробництво на заводах у цій країні.

Причина - брак певних комплектуючих, які компанія зазвичай отримувала з Китаю. Аналітики прогнозують, що зі схожими проблемами зіткнуться багато підприємств, повідомляє агентство новин AFP.

У Hyundai Motor зазначили, що зупинять усе виробництво у Південній Кореї до кінця тижня, конкретна дата може варіюватися. Заводам компанії бракує необхідних для виробництва кабельних джгутів, які надходили з Китаю.

Компанія розглядає різні варіанти, як мінімізувати порушення виробничого процесу. Зокрема, ведеться пошук «альтернативних постачальників у інших регіонах». Якщо це вдасться зробити, то виробництво можуть відновити вже наступного тижня.

Hyundai Motor має 20 заводів по всьому світу, з них сім - у Південній Кореї. Минулого року компанія продала 4,4 мільйона автомобілів, 1,8 мільйона зійшли з конвеєрів у Південній Кореї.

Місто Ухань, звідки поширився коронавірус, є великим центром автомобільної промисловості в Китаї.

Експерти застерігають щодо негативного впливу обмежень, пов'язаних із поширенням коронавірусу, на світову економіку. Зокрема, головна економістка французького банку Société Générale Міхала Маркуссен вважає, що Китай може втратити один відсоток ВВП через коронавірус. Це автоматично означатиме зменшення світового ВВП на 0,4 відсотка.

Раніше стало відомо, що на круїзному лайнері, що зупинили біля берегів Японії, у 10 осіб виявили смертельний коронавірус.

Нагадаємо, кількість інфікованих пневмонією, викликаною вірусом 2019 nCoV, в материковому Китаї перевищила 24,3 тис. осіб, загинули 490 жителів.

Враховуючи дві смерті, що були зафіксовані за межами материкового Китаю — по одній у Філіппінах і Гонконзі — всього 492 загиблих.

Зазначимо, що авіакомпанія МАУ 4 лютого вивезла із китайського міста Санья 203 українців і призупинила повітряне сполучення з цією країною у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Як відомо, коронавірус виявили у 24 країнах світу.

Джерело: DW