Як повідомлялося, Верховна Рада 29 серпня 2019 року затвердила створення Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, тоді як раніше існувало два міністерства: з питань тимчасово окупованих територій та у справах ветеранів. Очолила нове міністерство Коляда.
В Україні знову буде окреме міністерство з питань окупованих територій
Нове міністерство відокремлять зі складу Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб
Напередодні український уряд ухвалив рішення про створення Міністерства з питань окупованих територій.
Про це повідомляє Офіс президента.
«Це дасть нам можливість набагато ефективніше працювати над питаннями реінтеграції Донбасу та питаннями роботи з людьми, які залишилися на окупованих територіях або переїхали на підконтрольну територію і є тимчасово переміщеними особами», – пояснив прем’єрміністр Олексій Гончарук під час зустрічі з главою держави.
За його словами, Кабмін також розглядає можливість посилення напряму спорту в Міністерстві культури, молоді та спорту, зокрема шляхом створення відповідної агенції.
Раніше повідомлялося, що Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України буде розділено, а майбутнє Міністерство з питань реінтеграції може очолити профільний віцепрем'єр-міністр.