В Україні знову буде окреме міністерство з питань окупованих територій



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Нове міністерство відокремлять зі складу Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб

Напередодні український уряд ухвалив рішення про створення Міністерства з питань окупованих територій.

Про це повідомляє Офіс президента.

«Це дасть нам можливість набагато ефективніше працювати над питаннями реінтеграції Донбасу та питаннями роботи з людьми, які залишилися на окупованих територіях або переїхали на підконтрольну територію і є тимчасово переміщеними особами», – пояснив прем’єрміністр Олексій Гончарук під час зустрічі з главою держави.

За його словами, Кабмін також розглядає можливість посилення напряму спорту в Міністерстві культури, молоді та спорту, зокрема шляхом створення відповідної агенції.

Раніше повідомлялося, що Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України буде розділено, а майбутнє Міністерство з питань реінтеграції може очолити профільний віцепрем'єр-міністр.