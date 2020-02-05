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    В Україні знову буде окреме міністерство з питань окупованих територій

    • Розсилка

    Нове міністерство відокремлять зі складу Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб

    Напередодні український уряд ухвалив рішення про створення  Міністерства з питань окупованих територій.

    Про це повідомляє Офіс президента.

    «Це дасть нам можливість набагато ефективніше працювати над питаннями реінтеграції Донбасу та питаннями роботи з людьми, які залишилися на окупованих територіях або переїхали на підконтрольну територію і є тимчасово переміщеними особами», – пояснив прем’єрміністр Олексій Гончарук під час зустрічі з главою держави.

    За його словами, Кабмін також розглядає можливість посилення напряму спорту в Міністерстві культури, молоді та спорту, зокрема шляхом створення відповідної агенції.

    Раніше повідомлялося, що Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України буде розділено, а майбутнє Міністерство з питань реінтеграції може очолити профільний віцепрем'єр-міністр.

    Як повідомлялося, Верховна Рада 29 серпня 2019 року затвердила створення Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, тоді як раніше існувало два міністерства: з питань тимчасово окупованих територій та у справах ветеранів. Очолила нове міністерство Коляда.

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