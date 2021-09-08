Княжицький про сюжет CNN: це сигнал американців і фактичне підтвердження держзради Зеленського у «вагнергейті»

«Якщо Зеленський далі провадитиме корупційну політику, незабаром з'явиться жорсткий матеріал Bellingcat», – Княжицький

Американський телеканал CNN підтвердив, що операцію із затримки вагнерівців готували українські спецслужби. Спецслужби США знали про цю операцію. Це повне спростування слів Володимира Зеленського про те, що ніби то цю операцію організовували іноземні розвідки – пише у Facebook народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Микола Княжицький.

«Зеленський сам підтвердив, що причетний до зриву операції. Фактично це прямий акт державної зради або державної дурості. Або, що гірше, – і першого, і другого», – переконаний Княжицький.

«Канал CNN підтримує демократів, тобто чинну американську владу. Відтермінування розслідування Bellingcat до зустрічі Зеленського з Байденом і поява матеріалу на CNN відразу після візиту може означати незадоволення адміністрації США позицією Зеленського під час візиту. М'якший, але звинувачувальний матеріал на CNN – це сигнал Зеленському. Якщо на нього не буде реакції, якщо Зеленський і далі провадитиме корупційну олігархічно-популістську політику, незабаром з'явиться жорсткий матеріал Bellingcat», – переконаний депутат.

Як відомо, американська телекомапанія CNN оприлюднила публікацію про спецоперацію із затримання терористів з російської ПВК Вагнера, яка була зірвана влітку 2020 року. За даними CNN, це була операція українських спецслужб, які планували захопити бойовиків, причетних до воєнних злочинів, у тому числі до збиття літака MH-17.

Видання з посиланням на свої джерела стверджує, що американці надавали технічну допомогу у проведення цієї спецоперації українським колегам. За даними видання, спецоперація була зірвана, коли за кілька годин до вильоту з Мінська бойовиків раптом затримали білоруські спецслужби.

Публікація CNN таким чином спростовує версію Володимира Зеленського. Як відомо, 24 червня 2021 року в інтерв’ю у програмі «VIP з Наталею Мосейчук» в ефірі «1+1» Володимир Зеленський заявив, що Україну «максимально затягували» у спецоперацію із затримання «вагнерівців». Зеленський також заявив, що він радий, що операція так і не відбулася, бо вважає, що на Україну могли чекати ті ж наслідки, що й після перехоплення борту Ryanair у Мінську.

«Ми з вами бачили, що відбулось у Білорусі, як посадили літак, чим усе це закінчилось. Чим закінчуються такі випадки, такі спецоперації тієї чи іншої країни, до якої ізоляції така операція приводить. Тож це точно не була наша операція», — почав говорити Зеленський.

Він додав, що ідея спецоперації щодо «вагнерівців» «була інших країн, точно не України, і те, що Україну максимально затягували в це питання — це правда».

«І те, що цього не відбулось — ще раз проводячи паралелі з тим, що відбулось у Білорусі — слава богу, що ми проявили суб’єктність у цьому важливому питанні», — додав Зеленський.

За словами Зеленського, він подзвонив самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку й заявив про готовність передати всю інформацію щодо «вагнерівців». І той нібито пообіцяв йому допомогти.

«Я був впевнений, що він передасть нам цих вбивць. Але потім відбулось те, що відбулось. Це була моя остання з ним бесіда. На жаль, на сьогодні відносини… такі», — сказав Зеленський.

Натомість як пише CNN, спецслужби України створили підставну приватну військову компанію, щоб отримувати інформацію про російських найманців. Операція проти 33 озброєних росіян, затриманих білоруськими спецслужбами в липні 2020 року, була частиною кампанії.

У підставної ПВК був свій сайт, а кандидатам в найманці пропонувався контракт з щомісячним платнею в $5 тис., відзначають джерела CNN. За їхніми даними, учасники операції в ході інтерв'ю з росіянами збирали інформацію про те, де вони воювали. За інформацією CNN, деякі росіяни, що подалися в ПВК, вказували на причетність до збитого пасажирського літака Boeing 777 компанії «Малайзійські авіалінії», яка виконувала рейс MH17 над Україною.

Українські спецслужби, як стверджують джерела каналу, відібрали 33 людини з найбільш явними зв'язками з операціями на Донбасі. Їм було сказано, що вони відправляться на літаку з Росії до Туреччини, а звідти – до Венесуели. Через закриття кордонів організатори направили найманців в санаторій під Мінськом: передбачалося, що там вони могли залишитися непоміченими. КДБ Білорусі затримав росіян за кілька годин до того, як вони повинні були вилетіти з країни, відзначають джерела CNN.