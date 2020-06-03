«Укрзалізниця» пояснила, навіщо проводить велику закупку коліс і бандажів



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«Укрзалізниця» хоче купити велику партію коліс і бандажів Фото: pixabay.com

У компанії уточнили, що «Укрзалізниця» не замовляє товари, на які немає наявної потреби або заздалегідь запланованих коштів

«Укрзалізниця» оголосила кілька тендерів на прогнозну потребу до кінця 2022 року, зокрема на закупівлю суцільнокатаних коліс і чорнових бандажів. Перевізник наголошує, що це забезпечить компанію на три роки цими комплектуючими.

Як повідомляється в пресрелізі компанії, «Укрзалізниця» впроваджує практику довгострокових договорів на критичну продукцію, зокрема на колеса, бандажі та гальмівні колодки. У зв'язку з цим було оголошено зазначені тендери на прогнозну потребу до кінця 2022 року.

Відповідна інформація міститься в описі щодо закупівлі на майданчику ProZorro.

Як пояснюється, орієнтовна сума закупівлі формується за стандартною методикою на базі комерційних пропозицій, останніх цін та інформації з ринку (зокрема, аналогічних тендерів на порталах державних закупівель Білорусі та РФ). Очікувана вартість не є сумою кінцевого контракту - вона змінюється в процесі аукціону, а потім завжди перевіряється на момент видачі замовлень на поставку і коригується в разі потреби. Лише протягом 2020 року «Укрзалізниця» уклала додаткові угоди на зменшення цін за чинними договорами більш ніж на 200 млн грн, уточнює пресслужба.

Те ж стосується і обсягів закупівлі. Замовлення на поставку видаються відповідно до рівня запасів і планування фінансових ресурсів, отже, «Укрзалізниця» не замовляє товари, на які немає наявної потреби або заздалегідь запланованих коштів.

«Разом з тим наголошуємо: будь-яка закупівля стратегічно необхідних частин викликана виключно необхідністю забезпечити безперебійний і безпечний процес залізничних перевезень і жодним чином не має на меті підтримати ту чи іншу компанію або персону», - резюмується в пресрелізі.