В Україні з'явилася своя Сребрениця
Тепер й у нинішніх поколінь перед очима є свій конкретний приклад геноциду українців
Мовою оригіналу
Когда Голодомор стали называть геноцидом украинского народа, мало кто мог осознать весь смысл этого утверждения. Нынешние поколения голода не застали, для них все эти события были во многом абстрактными тенями прошлого.
Теперь же и у нынешних поколений перед глазами есть свой, осязаемый, конкретный пример геноцида украинцев – массовые убийства гражданского населения российскими военными в Буче и Ирпене.
И это уже не просто раздел в школьном учебнике, не просто какие-то цифры с нулями. Это прямо здесь, перед глазами, на твоих улицах.
И этого уже не замолчать. Фотографий и видео не удалить. На случайное стечение обстоятельств не списать.
Теперь в Украине появилась своя Сребреница.
Різанина у Сребрениці – один із наймасштабніших воєнних злочинів у сучасній європейській історії, скоєний у ході Боснійської війни 13-22 липня 1995 року, що полягав у спланованому масовому вбивстві боснійськими сербами близько 8 тисяч боснійських мусульман чоловічої статі віком від 12 до 77 років. Різанину було вчинено в районі боснійського міста Сребрениця після його захоплення Військом Республіки Сербської під командуванням генерала Ратка Младича за співучасті воєнізованого формування «Скорпіони» під контролем Міністерства внутрішніх справ Сербії.
Завершені розгляди в міжнародних судах довели, що різанина в Сребрениці не була спонтанним явищем, а була наперед спланована і методично втілена. Гаазький трибунал для колишньої Югославії у вироках проти Радислава Кристича, Відоє Благоєвича, Драгана Йокича, Любіша Беєра, та Вуядина Поповича визнав різанину в Сребрениці геноцидом. Наприкінці лютого 2007 року різанину в Сребрениці визнав геноцидом Міжнародний суд.
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Джерело: блог Дениса Казанського