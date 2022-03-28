Голова Балаклійської громади на Харківщині погодився співпрацювати з окупантами (відео)
Раніше міський голова обіцяв не йти на угоди з ворогами
Голова Балаклійської громади Іван Столбовий пішов на співпрацю з окупантами, заявляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«Він зрадив інтереси країни, зрадив українських захисників та односельчан. Іван Столбовий зараз збирається працювати з тими, хто вбиває наших людей та руйнує наші міста. Верховна Рада України посилила кримінальну відповідальність за державну зраду, на голову Балаклійської громади чекає 15-річне ув‘язнення до довічного позбавлення волі. Таке покарання буде для кожного, хто сяде за стіл переговорів з російськими окупантами!», – повідомив Синєгубов.
Іван Столбовий був членом Комуністичної партії, потім перейшов у «Партію регіонів». Також входив до партії «Блок Кернеса – Успішний Харків».
Нагадаємо, на територію Балаклійської міської громади Харківської області ще 2 березня зайшли російські війська. Про це заявив мер Балаклії Іван Столбовий. Тоді ж він запевнив, що місцева влада з окупантами не співпрацюватиме.
«На територію Балаклійської громади зайшли російські війська! Балаклійська міська рада, виконавчий комітет та я особисто з військами РФ співпрацювати не будемо!», – зазначав мер.
Він говорив, що залишається в місті і нікуди не тікатиме.
Нагадаємо, російському пілоту, який бомбив Балаклію, повідомили про підозру.