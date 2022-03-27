Заступник голови Херсонської облради: Найкращим переговірником з окупантами є ЗСУ

Юрій Соболевський: У мене нема жодних комунікацій з окупаційними військами або їхніми представниками

Юрій Соболевський про те, як живе обласний центр в умовах російської окупації

Херсонська область – один із найскладніших регіонів за підсумками першого місяця російсько-української війни. Тут не було настільки тривалих і кровопролитних боїв, як у Маріуполі, на Харківщині, чи Миколаївщині. Натомість Херсон – єдиний обласний центр, який нині контролюється окупантами. Під контролем рашистів перебуває й більшість території області.

Місцеві мешканці регулярно виходять на мирні акції протесту, причому велелюдні акції проходили не тільки у Херсоні, а й у Каховці, Бериславі, Новій Каховці та інших населених пунктах. Росіяни затримують активістів, використовують сльозогінний газ і навіть стріляють. Як розповіли «Главкому» місцеві жителі, окупанти намагаються вирахувати організаторів акцій, вдираються до квартир, грабують, допитують людей. «Вони просто не розуміють, що немає єдиного організатора, а ініціатива виходити на акції належить кожному херсонцю, якщо ми говоримо про обласний центр», – розповів «Главкому» один із активістів. Не вдається загарбникам встановити контакт навіть з кимось із впливових представників місцевої еліти. На початку агресії відомий в обласному центрі колишній регіонал та ексмер Володимир Сальдо публічно підтримав окупацію. Але відповідь не забарилися: невідомі застрелили його помічника Павла Слободчикова. Після цього ніхто з проросійських політиків міста голову не піднімає.





При цьому керівники військової адміністрації на чолі з Геннадієм Лагутою відстуні. Натомість керівництво облради – на робочому місці, міський голова Херсона Ігор Колихаєв також працює. Проте він на відміну від колег із охоплених війною Чернігова, Маріуполя чи Харкова, лише зрідка коментує ситуацію, обмежуючись соціальним блоком питань.

Тим часом протягом кількох останніх днів в ЗМІ, зокрема західних, почались з’являтися повідомлення про скоре звільнення Херсона. Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що є ознаки того, що Україна на окремих ділянках фронту не тільки ефективно захищається, а й наступає. Неназваний представник Міноборони США уточнив, що Херсон контролюється окупантами не так міцно, як раніше. Втім, Міноборони України відмовляється коментувати цю інформацію. А місцеві мешканці лише повідомляють про те, що частота вибухів збільшилася, частіше стало чутно стрільбу автоматичною зброєю. Натомість заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський на своїй сторінці у Facebook написав: говорити про те, що Херсон звільняють, завчасно.

В інтерв’ю «Главкому» Юрій Соболевський розповів про найбільші проблеми окупованої Херсонщини, гуманітарні коридори і про те, чому російські окупанти ніяк не можуть запустити в обіг рубль.





У Херсоні, обласному центрі, стоять окупаційні війська. На Херсонщині обстріли. То під чиїм контролем Херсонська область зараз?

Більша частина області є окупованою, сьогодні присутні окупаційні війська, працює їхня комендатура і їхні, скажемо так, інші підрозділи. Але місцева влада продовжує виконувати свою роботу. Принаймні те, що можливо в цих умовах, а це забезпечувати життєдіяльність громад. Хоча і в дуже обмежених повноваженнях і з дуже обмеженими можливостями.

Зрозуміло, що безпекову складову влада місцева контролювати не може. На що саме впливаєте, що контролюєте?

Насамперед це забезпечення роботи енергосервісних компаній, комунального сектору та забезпечення продуктами харчування і ліками, наскільки це можливо. Деякі громади змогли запустити роботу громадського транспорту обмежено.

Ми часто чуємо коментарі про ситуацію в регіонах від голови Миколаївської військової адміністрації Віталія Кіма, мера Харкова Ігоря Терехова, Маріуполя – Вадима Бойченка, Чернігова – Владислава Атрошенка. Натомість влада Херсона і області переважно мовчить. Якщо і коментує щось мер Херсона Ігор Колихаєв, то дуже стисло…

Ви повинні зрозуміти, що в умовах окупації жоден представник обласної влади не має реальних можливостей зараз суттєво впливати на ситуацію. У першу чергу це стосується адміністрації. Адже головна мета окупантів – зруйнувати її роботу, не давати можливості працювати. Обласна рада з моменту введення воєнного стану не є уповноважена в частині прийнятті рішень. У той же час ми прийняли три звернення з початку повномасштабного збройного конфлікту. Закликали закрити небо, чинити збройний спротив, проголосували за невизнання жодних «референдумів», створення якихось фейкових республік. Сьогодні депутати, які залишились в області, керівництво обласної ради фактично виконує функцію винятково гуманітарну, можна сказати, на волонтерських засадах. Але ми працюємо, з’ясовуємо потреби, які є в нашої області з ліками, розбираємося у ситуації з освітою. Займаємося дітками, яких зараз немає можливості евакуювати з області тому, що орки фактично блокують будь-які спроби виходу людей.

Чи виходили на контакт з вами окупанти, хто саме і в який спосіб?

У мене нема жодних комунікацій з окупаційними військами або їхніми представниками. Чи вони щось намагаються, чи ні – питання до них.

Херсон – єдиний обласний центр, який зайняли окупаційні війська, і де не було таких тривалих і виснажливих боїв за місто. Місто швидко здали. Чому так сталося, у вас є пояснення?

Це абсолютно не відповідає дійсності, що хтось здав область чи хтось здав місто. Херсонська область однією з перших потрапила під збройну агресію, були завдані удари в першу чергу по військовій інфраструктурі, по інших об’єктах. Які в подальшому ухвалювалися військові рішення стосовно розміщення наших військ – це питання не до мене. Але я знаю: все, що було можливо, все робилося.

Якщо місто окуповане, ускладнене постачання продуктів харчування і ліків, як вирішуєте ці проблеми, як завозите найнеобхідніше?

На жаль, в значних об’ємах, які вкрай необхідні для наших закладів охорони здоров’я, сьогодні неможливо завезти ліки. Всі спроби блокуються з боку окупаційних військ, але вирішуємо це питання в меншій кількості, не можу зараз коментувати яким саме чином.

Найбільша проблема: інсулін, гормональні препарати, серцеві препарати. Ця група дуже-дуже необхідна, залишки у нас досить скромні.

Про гуманітарні коридори домовляється центральна влада?

Безумовно.

Перебуваючи на місці, чи можете озвучити варіант вирішення проблеми з гуманітарними коридорами, аби не сталося так, як в Маріуполі?

На мою особисту думку, кращим переговорником у цьому процесі є Збройні сили України.

Юрій Соболевський: Херсонська область однією з перших потрапила під збройну агресію

Окупанти в Херсоні неодноразово затримували активістів. У вас є інформація, скількох затримано, яким чином обласна влада допомагає визволити людей?

Я можу говорити про десятки людей, які були викрадені, яких допитували. Ніяким чином ні обласна влада, ні міська влада (Херсона) не може впливати на окупаційні війська щодо звільнення тих чи інших осіб. На жаль, сьогодні в Херсонській області жоден представник влади не може гарантувати безпеку нашим громадянам.

Днями кілька сотень автівок змогли виїхати з Херсонщини. В той же час обласний центр заблоковано.

Кожен раз, коли хтось приймає рішення про евакуацію, він дуже ризикує. Жодних гарантій безпеки немає. Є випадки, коли окупаційні війська використовують цивільних як живий щит. Крім того, у нас є жахливі випадки, коли мирні особи були розстріляні під час спроб евакуації. У тому числі, на жаль, є випадок, коли загинула дитина.

А чи є, в принципі, потреба у масовій евакуації з Херсона? Якщо так, то яка кількість людей найбільше цього потребує?

Достатньо велика кількість. В першу чергу це дітки-сироти, які були в наших притулках і багатодітні сім’ї. Я не можу зараз говорити про конкретні цифри тому, що потрібно по кожній громаді окремо складати. Навіть у Херсоні це декілька сотень діточок.

У соцмережах гуляли фотографії Наталії Поклонської, яка нібито роздає гуманітарну допомогу. Чи можете ви підтвердити, вона була на території області? Чим спілкувалися ви з нею?

У мене немає жодної інформації стосовно її перебування, переміщення (по Херсонщині).

Повідомлялося нещодавно про екологічну катастрофу, яка може загрожувати області через неможливість годувати птицю на птахофабриці у Чорнобаївці. Яка ситуація там зараз, чи залишається загроза?

Вона ще залишається, але у меншому масштабі. А залишається тому, що організувати повноцінну роботу фабрики в цих умовах неможливо. Хочу подякувати Олегу Бахматюку і керівництву агрохолдингу «Авангард» за їхнє рішення безкоштовно роздати свою продукцію для гуманітарних потреб.

Депутат обласної ради Сергій Хлань у соцмережі повідомив, що окупанти готуються ввести рублі на Херсонщині. Але потім повідомлення про це видалили. Чи є вірогідність того, що запроваджуватимуть рублі?

З цим питанням звертайтеся до пана Сергія. На мою особисту думку, неможливо сьогодні реалізувати цей сценарій. У них не буде часу, щоб це реалізувати. Необхідна дуже складна організація цього процесу, необхідна дуже значна підтримка і з боку бізнесу, і з боку певної кількості населення, і з боку значної кількості чиновників у громадах, які це будуть реалізовувати. Цього нема сьогодні. Дійсно, в Генічеській громаді вони робили якісь шоу, вони видавали грошову допомогу всім охочим, досить скромну, наскільки я знаю. Вони зробили картинку для ЗМІ.

Чи є факти, щоби бізнес місцевий пішов на співпрацю з окупантами?

У мене немає такої інформації.

Нещодавно міський голова Мелітополя заявив, що окупанти вимагають у місцевої влади поновити заняття в школах, але вже російською мовою. Чи є щось подібне на території Херсонської області?

Станом на сьогодні це в Херсонській області я підтвердити не можу. Звернень до працівників освіти масових не було.

Михайло Глуховський, «Главком»