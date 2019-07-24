Вибори до Ради: епоха Ахметова закінчилася ніщивною поразкою олігарха

Рінат Ахметов

Рінат Леонідович програв навіть у рідній Донецькій області

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С первого взгляда на электоральную карту может показаться, что на востоке ничего не поменялось. Но на самом деле произошли тектонические сдвиги. Впервые за много лет в Донецкой и Луганской областях почти повсюду прошли настоящие конкурентные выборы. Впервые обошлось без массовых хамских фальсификаций и откровенного беспредела. И эти выборы стали сенсационными.

Эпоха Ахметова закончилась. Ринат Леонидович потерпел фиаско в родной Донецкой области. Его Оппоблок получил третий результат по спискам даже в Мариуполе, где город тотально контролируется «Метинвестом»! Из 12 округов Донецкой области мажоритарщики Ахметова взяли только 4. Проиграл даже Борис Колесников. Глыба донецкой политики, который, казалось, не мог утонуть.

Еще более эпичный провал у Бойко на Луганщине. При общем высоком результате ОПЗЖ люди Бойко и Медведчука проиграли 5 мажоритарных округов из 6! Причем, самое поразительное, что Бойко провалился прежде всего в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном, где градообразующие предприятия контролируются им и Фирташем. Кандидаты от ОПЗЖ пришли даже не вторыми, а третьими, уступив «слугам народа».

Не думал, что когда-нибудь увижу такое.

В настоящее время не ясен только результат в округе 52, где подсчет голосов идет слишком медленно. Там идет борьба между представителем «Батькивщины» и ОПЗЖ, и явно кто-то пытается затянуть подсчет и сфальсифицировать результат. Возможно, случится еще одна сенсация, и прифронтовой округ выиграет представитель партии Тимошенко.

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