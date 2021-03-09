Як Добкін хотів у 2014 році організувати в Харкові ХНР
Добкін хотів влаштувати в Харкові таке ж пекло, яке вже 7 років триває в Донецьку і Луганську
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Олигарх Павел Фукс рассказал в интервью о том, как весной 2014 года Кернес и Добкин хотели организовать в Харькове «народную республику. Кернеса быстро отговорили с помощью угроз. А Добкин настаивал на том, что нужно делать ХНР.
Теперь этот человек, который пытался превратить Харьков в такую же нищую дыру, как и ОРДЛО, принести в город войну и разруху, собирается баллотироваться в мэры полуторамиллионного мегаполиса. То, что СБУ не имеет к нему никаких вопросов – даже не удивляет. К такому уже все привыкли. Но ведь кто-то же будет за Добкина голосовать. Судя по рейтингам, он выходит во второй тур и даже имеет неплохие шансы на победу.
Все пытаюсь понять, как это работает? Чувак хотел устроить в Харькове такой же ад, какой уже 7 лет продолжается в Донецке и Луганске. С вечной бессмысленной войной, комендантским часом и натуральными концлагерями. А тысячи харьковчан, которые могли стать топливом в этом пожарище, хотят за него отдать голоса.
Джерело: блог Дениса Казанського