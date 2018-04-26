Як в СРСР в Краматорську побудували радіоактивний будинок

Ті, хто ностальгує за СРСР сьогодні, люблять згадувати дешеву ковбасу і морозиво, але чомусь не люблять згадувати такі історії

Мовою оригіналу Сегодня годовщина Чернобыльской аварии. В этот день обычно принято вспоминать события 1986 года, но я сегодня хочу вспомнить другой случай из истории мирного атома в СССР, который за несколько лет до Чернобыля произошел в Донецкой области, в Краматорске. Эта история, конечно, не так известна, как авария на ЧАЭС. Часто ее принимают

Так виглядає сьогодні цей сумнозвісний будинок в Краматорську

Ті, хто ностальгує за СРСР сьогодні, люблять згадувати дешеву ковбасу і морозиво, але чомусь не люблять згадувати такі історії

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Сегодня годовщина Чернобыльской аварии. В этот день обычно принято вспоминать события 1986 года, но я сегодня хочу вспомнить другой случай из истории мирного атома в СССР, который за несколько лет до Чернобыля произошел в Донецкой области, в Краматорске.

Эта история, конечно, не так известна, как авария на ЧАЭС. Часто ее принимают за страшную байку, но она абсолютно реальна. Произошла эта жуть в 80-е годы в типичной с виду советской панельной многоэтаэжке, расположенной по улице Гвардейцев-Кантемировцев (ныне ул. Марии Приймаченко).

В 1981 году одной из квартир недавно построенного дома №7 вдруг стали болеть и умирать люди. По очереди заболела лейкемией вся семья. Сначала умерли дети 18 и 16 лет. Затем их мать. После этого опустевшую квартиру передали другой семье, и там началось тоже самое — ребенок новых жильцов через некоторое время тоже заболел лейкемией и умер. Болели и умирали жильцы соседних квартир. Квартиры в новостройке в основном давали молодым людям, и такая смертность среди них выглядела явно аномальной.

Само собой, после такого по окрестностям поползли всякие страшные слухи про дом-убийцу, таинственное проклятие, порчу и прочие ужасы. Отец умершего мальчика знал историю предыдущих жильцов, поэтому стал добиваться расследования. Провести его догадались только в 1989 году. То есть, спустя 8 лет после первых смертей. В «нехорошую квартиру» приехали специалисты. Стали брать пробы воздуха, сделали замеры радиации и охренели. Оказалось, что ее уровень во много раз превышает безопасные нормы. Источник излучения находился в одной из стен.

«Самая большая мощность излучения была в детской, в смежной квартире за стеной и в квартире этажом выше. Из этих квартир людей отселили. А для того, чтобы вырезать часть стены, к ее участку с источником излучения прибили свинцовые пластины для защиты рабочих. Водителя грузовика с песком тоже оградили свинцовыми пластинами и передником, и машина увезла опасный груз в заводскую лабораторию, откуда его забрали специалисты Киевского института ядерных исследований. До и после работы строителей в квартире мы взяли мазки, чтобы исключить версию наличия радиоактивного порошка. Такового не оказалось — все было чисто. Гамма-фон в квартирах стал таким же, как и на улице», — рассказывал потом в интервью бывший главный врач Краматорской СЭС Николай Савченко.

Источником радиации оказалась вмурованная в стену небольшая радиоактивная капсула, которая находилось в измерительном приборе уровнеметре и случайно потерялась в Каранском карьере по добыче щебня в конце 70-х. Об этом стало известно только в 1990 году, когда ампулу (размером 8 на 4 мм) извлекли из куска стены и по номеру определили ее место регистрации. По правилам, потерянный источник радиации должны были искать и найти, но сотрудники карьера попросту забили на это, и таким образом капсула в итоге попала в бетон. В итоге следствием было установлено, что поиск ампулы велся неудовлетворительно, но людей было уже не спасти.

После того, как все вскрылось, город был шокирован. Еще больше были шокированы жильцы злополучного дома. Как писала в декабре 1989 года газета «Краматорская правда», жильцы выдвинули ряд требований по обследованию их квартир и оказанию им медицинской помощи. В марте 1990 специалисты, врачи и представители исполкома встретились с жителями и вручили каждому протокол о мощности полученных доз. Сообщалось, что «встреча проходила в напряженной атмосфере, развеять недоверие жителей к результатам исследований полностью не удалось».

«Встреча была очень трагичной. Злые выкрики, слезы — это все можно было понять. Дозы выше естественного фона получили 17 человек», — вспоминал в интервью бывший главный врач Краматорской СЭС Николай Савченко.

Люди не хотели дальше жить в радиоактивной новостройке, не верили, что дом и их имущество в квартирах не накопил радиацию, требовали выдать им новые квартиры, но никто, конечно, не стал ничего давать. Это где-нибудь на Западе граждане могли бы отсудить за такое многомиллионные компенсации, ну а в СССР людей послали по известному адресу. Мол, всякое бывает, ничего не поделаешь.

Дом-убийца существует и сегодня. Радиоактивный участок стены вырезали, и после этого уровень радиации пришел в норму. Но если честно, я бы все равно не хотел жить в такой жуткой квартире после всего, что там произошло.

Краматорчане тоже сначала шарахались от дома-убийцы. Пишут, что на рубеже 80—90-х дом стал «прокаженным», было очень тяжело продать или сдать там квартиру. Сегодня вроде все уже забылось, хотя в городе эту историю знают хорошо, она превратилась в главную городскую легенду Краматорска.

Городские газеты писали, что всего за период с 1981 по 1989 годы от радиации в доме №7 умерло шесть жителей, четверо из которых были несовершеннолетними. Те, кто ностальгируют по СССР сегодня, любят вспоминать дешевую колбасу и мороженное, но почему-то не любят вспоминать такие истории.

Джерело: блог Дениса Казанського

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