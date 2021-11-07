Звягільський, який просував проросійську повістку, внучку відправив жити у Швейцарію

Гроші, зароблені на донецькому вугіллі та корупційних схемах, вивозилися зовсім не до Росії

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Ефим Звягильский на смертном одре мог быть спокоен за свою семью. Его внучка уже много лет является гражданкой Швейцарии и живет в элитном районе Женевы в дорогой вилле. А правнуки и прочие потомки и вовсе будут коренными швейцарцами и наверняка даже не будут знать ни украинского, ни русского языка.

Денег им хватит на безбедную жизнь нескольких поколений.

Вот так донецкий политик, всю жизнь продвигавший пророссийскую повестку, стоявший у истоков пророссийской Партии регионов, выступавший за интеграцию в Таможенный союз, своих близких интегрировал совсем в другом направлении.

Как, собственно, и другие регионалы.

Деньги, заработанные на донецком угле и коррупционных схемах, вывозили совсем не в Россиюшку. И виллы покупали не на Валдае, а в более приятных местах.

Джерело: блог Дениса Казанського

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