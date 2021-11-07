  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Денис Казанський
рус
    Думки вголос

    Звягільський, який просував проросійську повістку, внучку відправив жити у Швейцарію

    Правнуки та інші нащадки Звягільського будуть корінними швейцарцями і напевно навіть не знатимуть ні української, ні російської мови - Звягільський, який просував проросійську повістку, внучку відправив жити у Швейцарію
    Правнуки та інші нащадки Звягільського будуть корінними швейцарцями і напевно навіть не знатимуть ні української, ні російської мови

    Гроші, зароблені на донецькому вугіллі та корупційних схемах, вивозилися зовсім не до Росії

    Мовою оригіналу

    Ефим Звягильский на смертном одре мог быть спокоен за свою семью. Его внучка уже много лет является гражданкой Швейцарии и живет в элитном районе Женевы в дорогой вилле. А правнуки и прочие потомки и вовсе будут коренными швейцарцами и наверняка даже не будут знать ни украинского, ни русского языка.

    Денег им хватит на безбедную жизнь нескольких поколений.

    Вот так донецкий политик, всю жизнь продвигавший пророссийскую повестку, стоявший у истоков пророссийской Партии регионов, выступавший за интеграцию в Таможенный союз, своих близких интегрировал совсем в другом направлении.

    Как, собственно, и другие регионалы.

    Деньги, заработанные на донецком угле и коррупционных схемах, вывозили совсем не в Россиюшку. И виллы покупали не на Валдае, а в более приятных местах.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Донбас Партія регіонів Донеччина Донецьк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Михайло Басараб
    Михайло Басараб

    політолог, активіст Руху опору капітуляції

    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Михайло Гончар
    Михайло Гончар

    Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

    Олена Яхно
    Олена Яхно

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Звягільський, який просував проросійську повістку, внучку відправив жити у Швейцарію