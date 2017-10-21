У Замбії сталися заворушення через заходи по боротьбі із холерою

В результаті заворушень протестувальники поранили поліцейського

Заворушення сталися в західному передмісті столиці Замбії Лусаки, де зафіксовано спалах холери. Місцеві жителі заблокували дороги і палили шини, траплялися сутички з поліцейськими. Правоохоронці застосували сльозогінний газ для розгону людей і затримали 55 осіб. Міністр внутрішніх справ Замбії Стефен Кампіонго на прес-конференції повідомив, що в



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Вулиці Лусаки

В результаті заворушень протестувальники поранили поліцейського

Заворушення сталися в західному передмісті столиці Замбії Лусаки, де зафіксовано спалах холери. Місцеві жителі заблокували дороги і палили шини, траплялися сутички з поліцейськими. Правоохоронці застосували сльозогінний газ для розгону людей і затримали 55 осіб.

Міністр внутрішніх справ Замбії Стефен Кампіонго на прес-конференції повідомив, що в результаті заворушень поранено поліцейського, кілька автомобілів було пошкоджено або спалено.

У жовтні минулого року в Замбії спалахнула епідемія холери. Уряд країни прийняв ряд заходів для запобігання поширенню захворювання, в тому числі заборонило мітинги і вуличну торгівлю, закрило ринки. Заворушення у передмісті столиці - одному з найбільш постраждалих від холери районів - були викликані невдоволенням місцевих торговців і рядових жителів цими заходами.

Міністр охорони здоров'я Замбії Читалу Чілуфія повідомив, що поширення епідемії вдалося стримати, кількість нових випадків зараження скорочується.

Станом на 12 січня загальна кількість випадків захворювання на холеру в Замбії склало 3077 чоловік, 70 уражених хворою померли.

Джерело: Синьхуа