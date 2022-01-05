«30 років стабільності». У Кремлі з тривогою стежать за подіями у Казахстані

У казахському дзеркалі можна побачити урок на тему «демократія та діалог із суспільством – найкращий засіб від революцій»

Ніякого транзиту влади у Росії не буде

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Казахстан ожидаемо иллюстрирует тезис «30 лет стабильности». В Кремле с тревогой наблюдают и записывают.

В казахском зеркале можно было бы увидеть урок на тему «демократия и диалог с обществом – лучшее средство от революций», но Путину, к сожалению, в подобном видится совсем иное: «Лучшее средство от революций – ужас, который «космонавты» могут навести на народ».

После Беларуси решили закрутить гайки и сделать ставку на силовиков. Боюсь, что и сейчас параноики придут к выводу: вот, что бывает, если

даже формально уйти от власти;

не устраивать репрессии;

экономить на силовиках.

Так что, чем бы ни закончилось в Казахстане (а пока есть шансы, что в Ростове станет одним елбасы больше), для России все это будет означать:

никакого транзита и прочих преемников. До посинения!

дорогие силовики, флаг вам в руки, мочите всех без ограничений;

больше никакой политики и тонкостей – только дубинки.

Вопрос, сколько граждане готовы будут это терпеть.

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Джерело: блог Дмитра Гудкова

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