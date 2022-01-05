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    Думки вголос

    «30 років стабільності». У Кремлі з тривогою стежать за подіями у Казахстані

    • Дмитро Гудков

      ексдепутат Держдуми РФ

    •  glavcom.ua
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    У казахському дзеркалі можна побачити урок на тему &laquo;демократія та діалог із суспільством &ndash; найкращий засіб від революцій&raquo; - «30 років стабільності». У Кремлі з тривогою стежать за подіями у Казахстані
    У казахському дзеркалі можна побачити урок на тему «демократія та діалог із суспільством – найкращий засіб від революцій»
    фото: AFP

    Ніякого транзиту влади у Росії не буде

    Мовою оригіналу

    Казахстан ожидаемо иллюстрирует тезис «30 лет стабильности». В Кремле с тревогой наблюдают и записывают.

    В казахском зеркале можно было бы увидеть урок на тему «демократия и диалог с обществом – лучшее средство от революций», но Путину, к сожалению, в подобном видится совсем иное: «Лучшее средство от революций – ужас, который «космонавты» могут навести на народ».

    После Беларуси решили закрутить гайки и сделать ставку на силовиков. Боюсь, что и сейчас параноики придут к выводу: вот, что бывает, если

    • даже формально уйти от власти;
    • не устраивать репрессии;
    • экономить на силовиках.

    Так что, чем бы ни закончилось в Казахстане (а пока есть шансы, что в Ростове станет одним елбасы больше), для России все это будет означать:

    • никакого транзита и прочих преемников. До посинения!
    • дорогие силовики, флаг вам в руки, мочите всех без ограничений;
    • больше никакой политики и тонкостей – только дубинки.

    Вопрос, сколько граждане готовы будут это терпеть.

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    Джерело: блог Дмитра Гудкова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія путінський режим Казахстан протест
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    «30 років стабільності». У Кремлі з тривогою стежать за подіями у Казахстані