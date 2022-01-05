«30 років стабільності». У Кремлі з тривогою стежать за подіями у Казахстані
Ніякого транзиту влади у Росії не буде
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Казахстан ожидаемо иллюстрирует тезис «30 лет стабильности». В Кремле с тревогой наблюдают и записывают.
В казахском зеркале можно было бы увидеть урок на тему «демократия и диалог с обществом – лучшее средство от революций», но Путину, к сожалению, в подобном видится совсем иное: «Лучшее средство от революций – ужас, который «космонавты» могут навести на народ».
После Беларуси решили закрутить гайки и сделать ставку на силовиков. Боюсь, что и сейчас параноики придут к выводу: вот, что бывает, если
- даже формально уйти от власти;
- не устраивать репрессии;
- экономить на силовиках.
Так что, чем бы ни закончилось в Казахстане (а пока есть шансы, что в Ростове станет одним елбасы больше), для России все это будет означать:
- никакого транзита и прочих преемников. До посинения!
- дорогие силовики, флаг вам в руки, мочите всех без ограничений;
- больше никакой политики и тонкостей – только дубинки.
Вопрос, сколько граждане готовы будут это терпеть.
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Джерело: блог Дмитра Гудкова