Казахстан палає: активісти штурмують мерії та підпалюють адмінбудівлі

Протестувальники увірвалися в будівлю акімату (мерії) Алмати, в ньому вибиті вікна і двері, спалахнула пожежа

У низці великих міст Казахстану протести перейшли до активної фази

У Казахстані триває активна фаза масових протестів: 5 січня мітингувальники в Алматі прорвали кордон силовиків та штурмували мерію. Протестувальники увірвалися в будівлю акімату (мерії) Алмати, в ньому вибиті вікна і двері, спалахнула пожежа.

Protesters try to break into the building of the akimat of Almaty, stun grenades are thrown at them in response#Kazakhstan #KazakhstanProtest #Almaty #Kazakistan pic.twitter.com/wuAPYifuSO — Toyota DshK (@ToyotaDshK) January 5, 2022

Як повідомляють ЗМІ та очевидці у соцмережах, близько 10 тисяч протестувальників прийшли на площу Республіки, вони озброїлися гумовими кийками.

Поліція використовує проти мітингувальників світлошумові гранати. Відомо також, що зараз горить будівля прокуратури Алмати.

Окрім Алмати, в Актобе демонстранти штурмували акімат.

А ось у Шимкенті протестувальникам не вдалося взяти мерію штурмом. У Таразі активісти побили вікна у місцевій адміністрації. До акімату стягнули військову техніку.