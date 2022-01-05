Казахстан палає: активісти штурмують мерії та підпалюють адмінбудівлі
У низці великих міст Казахстану протести перейшли до активної фази
У Казахстані триває активна фаза масових протестів: 5 січня мітингувальники в Алматі прорвали кордон силовиків та штурмували мерію. Протестувальники увірвалися в будівлю акімату (мерії) Алмати, в ньому вибиті вікна і двері, спалахнула пожежа.
Protesters try to break into the building of the akimat of Almaty, stun grenades are thrown at them in response#Kazakhstan #KazakhstanProtest #Almaty #Kazakistan pic.twitter.com/wuAPYifuSO— Toyota DshK (@ToyotaDshK) January 5, 2022
Як повідомляють ЗМІ та очевидці у соцмережах, близько 10 тисяч протестувальників прийшли на площу Республіки, вони озброїлися гумовими кийками.
Поліція використовує проти мітингувальників світлошумові гранати. Відомо також, що зараз горить будівля прокуратури Алмати.
Окрім Алмати, в Актобе демонстранти штурмували акімат.
А ось у Шимкенті протестувальникам не вдалося взяти мерію штурмом. У Таразі активісти побили вікна у місцевій адміністрації. До акімату стягнули військову техніку.
Сьогодні вранці у центрі Алмати почалися зіткнення протестувальників із поліцією (відео).
Зазначимо, на тлі масових протестів та заворушень у Казахстані президент запровадив тимчасове держрегулювання цін на скраплений газ, бензин та дизель.
Нагадаємо, після сьогоднішніх нічних заворушень у Казахстані МВС звітує про сотню постраждалих силовиків, понад 200 протестувальників затримано.
Як відомо, Алмати «на замку», в місто стягують спецтехніку (фото, відео).
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ввів надзвичайний стан через протести в Алмати. Також режим надзвичайного стану був введений в Мангістауській області.
У своєму зверненні президент Казахстану закликав учасників протестів «не слідувати закликам деструктивних осіб». Він не пояснив, кого саме відносить до таких осіб, але зазначив, що вони зацікавлені «у підриві стабільності та єдності нашого суспільства».
Напередодні почалися затримання протестувальників. Правоохоронці в Алмати застосували силу. Доступ до інтернету та мобільні мережі заблоковані.
Нагадаємо, у Казахстані кілька днів поспіль тривають масові протести, викликані зростанням цін на скраплений газ, який з 1 січня подорожчав з 60 до 120 тенге (7,53 грн) за літр. Протестувальники закликають до зниження ціни на газ, відставки уряду, викорінення корупції і кумівства, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття.
Протести відбуваються у містах Жанаозене, Курику, Акшукурі, найбільший – в Актау. Число затриманих країною може обчислюватися сотнями, МВС та департаменти поліції не дають коментарів.