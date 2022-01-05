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    Думки вголос

    Кінець знайомого пострадянського світу. Ще один епізод – Казахстан

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Події у Казахстані доводять, що причиною протестів може стати все, що завгодно - Кінець знайомого пострадянського світу. Ще один епізод – Казахстан
    Події у Казахстані доводять, що причиною протестів може стати все, що завгодно
    фото: AKIpress

    У Казахстані політичний вплив Росії врівноважується економічним впливом Китаю

    Мовою оригіналу

    Происходящее в Казахстане – наглядная демонстрация того, как при казалось бы полной внешней контролируемости ситуации в какой-то момент внутренние процессы все равно могут пойти по своему сценарию. Поводом может послужить все, что угодно.

    Эти риски могут приобретать особо глубокий характер, когда соединяются внутренний и внешний факторы. Внутренний – абсолютно понятный, когда люди устают от того, что один и тот же человек/режим находятся у власти более 20 лет (это про Беларусь, например). Внешний – интересы крупных соседей.

    В случае с Казахстаном – это, конечно, не Беларусь ни с какой точки зрения.

    Во-первых, другие традиции, свойственные странам ЦА.

    Во-вторых, Назарбаев вовремя ушел с первой публичной позиции.

    В-третьих, политическое влияние России (а Путин когда-то заявил, что до Назарбаева не было Казахстана) уравновешивается экономическим влиянием Китая.

    Поэтому я бы даже и не сравнивала, а то просто увидела у некоторых в ленте такого типа сравнения. И, тем не менее, эти протесты – показатель того, что внутренние процессы могут быть куда разнообразнее того, как их видят и преподносят власти. И это общее почти для всех стран постсоветского пространства.

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    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: Росія Китай Казахстан протест
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    Кінець знайомого пострадянського світу. Ще один епізод – Казахстан