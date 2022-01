Що зараз відбувається в охопленому протестами Казахстані (моторошні відео)

Сьогодні, 5 січня, у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмують резиденцію президента в Алматі, а у столиці оголосили надзвичайний стан.

За кілька годин до цього мітингувальники в Алматі прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

Protesters try to break into the building of the akimat of Almaty, stun grenades are thrown at them in response#Kazakhstan #KazakhstanProtest #Almaty #Kazakistan pic.twitter.com/wuAPYifuSO