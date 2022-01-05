Поставили на коліна і забрали зброю: казахські протестувальники захопили військову вантажівку

Натовп витягнув людей у військовому спорядженні з кузова вантажівки, після чого поставив їх на коліна

У середу, 5 січня, учасники масових антиурядових протестів у Казахстані захопили вантажівку із військовими. Відповідне відео було оприлюднено у соцмережах очевидцями.

На кадрах видно, як натовп витягує людей у військовому спорядженні з кузова вантажівки, після чого ставить їх на коліна.

Зазначається, що у бійців забрали зброю.

Крім того, очевидці також опублікували відео, на якому військова вантажівка мчить на великій швидкості трасою і зносить легкові автомобілі, які заблокували їй шлях.

Як відомо, у Казахстані відключили інтернет та мобільний зв’язок. До слова, Кремль відреагував на «газові» протести у Казахстані.

Сьогодні, 5 січня, у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алматі, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алматі.

За кілька годин до цього мітингувальники в Алматі прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах.

Сьогодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

Зазначимо, на тлі масових протестів та заворушень у Казахстані президент запровадив тимчасове держрегулювання цін на скраплений газ, бензин та дизель. У своєму зверненні президент Казахстану закликав учасників протестів «не слідувати закликам деструктивних осіб». Він не пояснив, кого саме відносить до таких осіб, але зазначив, що вони зацікавлені «у підриві стабільності та єдності нашого суспільства».

Нагадаємо, у Казахстані кілька днів поспіль тривають масові протести, викликані зростанням цін на скраплений газ, який з 1 січня подорожчав з 60 до 120 тенге (7,53 грн) за літр. Протестувальники закликають до зниження ціни на газ, відставки уряду, викорінення корупції і кумівства, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття.

Протести відбуваються у містах Жанаозене, Курику, Акшукурі, найбільший – в Актау. Число затриманих країною може обчислюватися сотнями, МВС та департаменти поліції не дають коментарів.

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