Постріли та вибухи: силовики у Казахстані пішли у контрнаступ (відео)

Поліційські та військові починають силовий розгін демонстрантів

У місті Атирау (Казахстан) розпочався силовий розгін демонстрантів. Сьогодні на центральній площі міста зібралися тисячі людей, які підкреслювали мирний характер акції. Попри це, поліція силою почала відтісняти демонстрантів.

Також біля будівлі місцевої адміністрації Актобе силовики застосували водомети, чутно постріли і вибухи.

У Шимикенті постраждали щонайменше 17 цивільних, інформує Orda.

Ще біля будівлі мерії в Алмати сталася масова бійка.

Сьогодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

5 січня мітингувальники в Алматі прорвали кордон силовиків та штурмували мерію. Протестувальники увірвалися в будівлю акімату (мерії) Алмати, в ньому вибиті вікна і двері, спалахнула пожежа. Також у низці інших великих міст активісти штурмують мерії та адмінбудівлі.

Сьогодні вранці у центрі Алмати почалися зіткнення протестувальників із поліцією (відео).

Зазначимо, на тлі масових протестів та заворушень у Казахстані президент запровадив тимчасове держрегулювання цін на скраплений газ, бензин та дизель. Ще президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ввів надзвичайний стан через протести в Алмати. Також режим надзвичайного стану був введений в Мангістауській області.

У своєму зверненні президент Казахстану закликав учасників протестів «не слідувати закликам деструктивних осіб». Він не пояснив, кого саме відносить до таких осіб, але зазначив, що вони зацікавлені «у підриві стабільності та єдності нашого суспільства».

Нагадаємо, у Казахстані кілька днів поспіль тривають масові протести, викликані зростанням цін на скраплений газ, який з 1 січня подорожчав з 60 до 120 тенге (7,53 грн) за літр. Протестувальники закликають до зниження ціни на газ, відставки уряду, викорінення корупції і кумівства, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття.

Протести відбуваються у містах Жанаозене, Курику, Акшукурі, найбільший – в Актау. Число затриманих країною може обчислюватися сотнями, МВС та департаменти поліції не дають коментарів.